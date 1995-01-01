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    Начальники «Локомотива» и «Спартака» Сухина и Козловцев прибыли на заседание КДК

    Сегодня, 16 апреля, в здании РФС на Таганке в Москве состоится заседание КДК по делу начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

    Напомним, Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак», что запрещено регламентом. Также в судейскую на «РЖД-Арене» заходил начальник гостевой команды Василий Козловцев.

    Сообщается, что Сухина и Козловцев прибыли на заседание КДК, которое началось в 12:00 по московскому времени.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4543

      Дядя Серёжа 1 минуту назад

      Организаторов нужно пригласить (стадион), позволивших посторонних в запретную зону. Это азбука для организаторов, сам этим занимаюсь.
      У меня баба Дуся перед судейской, ни одна падла не пройдёт.

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      Рейтинг: +46620

      portero 43 минуты назад

      Наконец-то мы узнаем всю "правду" у каждого она своя....

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      Рейтинг: +10578

      paracetamol 51 минуту назад

      Засудить свиней и отправить в ПФЛ без права возвращения на 10 лет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12495

      Garrincha58 1 час назад

      цирк!!!

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