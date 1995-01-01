Начальники «Локомотива» и «Спартака» Сухина и Козловцев прибыли на заседание КДК

Организаторов нужно пригласить (стадион), позволивших посторонних в запретную зону. Это азбука для организаторов, сам этим занимаюсь.
У меня баба Дуся перед судейской, ни одна падла не пройдёт.
Сегодня, 16 апреля, в здании РФС на Таганке в Москве состоится заседание КДК по делу начальника «Локомотива» Станислава Сухины.
Напомним, Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак», что запрещено регламентом. Также в судейскую на «РЖД-Арене» заходил начальник гостевой команды Василий Козловцев.
Сообщается, что Сухина и Козловцев прибыли на заседание КДК, которое началось в 12:00 по московскому времени.
- Также «Спартак» инициировал разбирательство в отношении главного арбитра встречи Кирилла Левникова.