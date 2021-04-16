Начальники «Локомотива» и «Спартака» Сухина и Козловцев прибыли на заседание КДК

Сегодня, 16 апреля, в здании РФС на Таганке в Москве состоится заседание КДК по делу начальника «Локомотива» Станислава Сухины.

Напомним, Сухина заходил в судейскую комнату перед матчем 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак», что запрещено регламентом. Также в судейскую на «РЖД-Арене» заходил начальник гостевой команды Василий Козловцев.

Сообщается, что Сухина и Козловцев прибыли на заседание КДК, которое началось в 12:00 по московскому времени.