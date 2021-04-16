Тренер «Аякса» тен Хаг – о вылете из Лиги Европы: «Лучшая команда выбыла из турнира»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы после ничьи с «Ромой» (1:1) в ответном матче 1/4 финала турнира.

«Это большое разочарование. Лучшая команда по итогам противостояния выбыла из турнира. Команда, которая доминировала в обоих матчах. Жаль. Как и на прошлой неделе, мы создали уйму моментов, но реализация подвела.

Мне превосходили соперника во втором тайме, но и в первом играли очень хорошо. Нам удалось создать несколько превосходных моментов. Мы показывали очень зрелую игру. Брайан Бробби сделал как раз то, чего мы ждали. Он отлично сыграл, выйдя на замену», – цитирует Тен Хага пресс-служба УЕФА.