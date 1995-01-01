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    Тренер «Аякса» тен Хаг – о вылете из Лиги Европы: «Лучшая команда выбыла из турнира»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы после ничьи с «Ромой» (1:1) в ответном матче 1/4 финала турнира.

    «Это большое разочарование. Лучшая команда по итогам противостояния выбыла из турнира. Команда, которая доминировала в обоих матчах. Жаль. Как и на прошлой неделе, мы создали уйму моментов, но реализация подвела.

    Мне превосходили соперника во втором тайме, но и в первом играли очень хорошо. Нам удалось создать несколько превосходных моментов. Мы показывали очень зрелую игру. Брайан Бробби сделал как раз то, чего мы ждали. Он отлично сыграл, выйдя на замену», – цитирует Тен Хага пресс-служба УЕФА.

    • В первом матче «Рома» победила со счетом 2:1.
    • «Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы впервые с 1991 года.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12495

      Garrincha58 1 час назад

      если бы каждый год не дербанили команду то я уверен они бы точно хоть один раз за последнее время взяли бы один из евро кубков

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      Рейтинг: +560

      кран 2 часа назад

      Может быть и не лучшая, но Аякс - это бренд! Рад, что они вернулись в плейофф еврокубков.

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