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    Шемберас – о судействе в РПЛ: «В последнее время плач слышу только от «Спартака»

    Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас поделился мнением о жалобах «Спартака» на судейство в матчах чемпионата России.

    – Ваша оценка скандалу после матча «Локомотив» – «Спартак»?

    – А что там случилось? Как-то мимо меня всe прошло.

    – «Спартак» попросил оценить три эпизода, в которых судья мог назначить пенальти, но не сделал этого. И экспертно-судейская комиссия при президенте РФС позднее признала, что арбитры приняли верные решения.

    – Это нормальное явление, когда клуб пишет такие письма. Такое в каждой стране есть. Вот только в последнее время я слышу плач со стороны только «Спартака». Не знаю, с чем это связано. Но в последний год жалобы «красно-белых» на судейство стали нормой.

    Возможно, такие принципы у клуба, для них такое поведение нормально. Возможно, арбитры и ошибаются в каких-то эпизодах, но нужно искать вину и в действиях своих футболистов, покопаться в себе. На 100% уверен, что предвзятого судейства в адрес «Спартака» не существует, это всe преувеличено. Я читал интервью Валерия Карпина, других специалистов, которые говорят, что очень странно, когда один клуб придает столько внимания судейству.

    Судьи тоже люди, они совершают ошибки, как и футболисты, как и тренеры, как и руководители клубов. Одни ошибки влияют на результат, другие – нет. Но в любом случае каждая ошибка влияет на результат в ту или иную сторону, и какая-то из двух участвующих в матче команд становится жертвой этих ошибок. И это касается всех команд без исключения, не только «Спартака». Если посмотреть на прошедшие 25 туров чемпионата, то все команды теряли очки из-за судей, это неизбежность и будет продолжаться дальше.

    Повторюсь: никто умышленно не «душит» «Спартак». Это народная команда с огромной армией болельщиков и повышенным вниманием. И ажиотаж вокруг клуба всегда немного преувеличен. Добавляет разговоров и большое количество болеющих за «Спартак» журналистов. Посмотрите на английскую Премьер-лигу или чемпионат Испании. Что, разве там нет ошибок со стороны рефери? Да если бы в России судьи ошибались так, как в Испании, то они бы завершили карьеру мгновенно.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:16
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6268

      Владислав Vlad 4 минуты назад

      Может просто Спартак - единственный клуб, который не хочет быть терпилой и добивается справедливости в этой навозной куче под названием РПЛ?
      А остальные клубы всё устраивает?

      1
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      Рейтинг: +8542

      NewLife 7 минут назад

      "Ваша оценка скандалу после матча «Локомотив» – «Спартак»?

      – А что там случилось? Как-то мимо меня всe прошло."

      Свидетели есть ? Я свидетель, а что произошло ?
      Этот пост чистейшей воды проплаченная заказуха.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6268

      Владислав Vlad > NewLife 3 минуты назад

      Тоже обратил внимание на эту фразу. Чел ничего не знает, а всё туда же....)

      1
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      Рейтинг: +8542

      NewLife 11 минут назад

      Подняли из нафталина еще одного экс для трансляции позиции олигархических сми. Несмотря на все эти визги хейтеров, Спартаку надо продолжать тыкать жуликов носом в их дерьмо.

      2
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      Рейтинг: +18303

      slavutiq70 15 минут назад

      Каждый слышит то что он хочет, И уж если Шемберас упомянул Карпина, то как раз Валера так же жаловался и был очень недоволен судейством,,,,

      2
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      Рейтинг: +368

      Pudddle 57 минут назад

      гы-гы-гы!

      -2
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      Рейтинг: +4402

      maygli 1 час назад

      Странно... на судейство в этом чемпионате жаловались все команды, но раздражают почему-то только жалобы Спартака. :-)))

      2
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      Рейтинг: +9648

      Hektor 84 1 час назад

      Сейчас только ты и плачешь

      3
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      Рейтинг: +7350

      KPCCSPB 1 час назад

      Да уж, визгари позорят нашу лигу, все уже это поняли.

      1
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      Рейтинг: +2838

      _Marqella_ 1 час назад

      Вселенский заговор против поросят, только они скулят про судейство...

      0
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      Рейтинг: +1076

      SaveAS 1 час назад

      Просто из ушей инородный предмет нужно вынуть! Ростов, Уфа, Рубин, Ротор и т.д все жалуются, даже Зенит! в каждом туре кто-то да жалуется! С каждым годом работа арбитров ухудшается, сейчас происходить настоящий беспридел

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