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  • Шемберас – о судействе в РПЛ: «В последнее время плач слышу только от «Спартака»

Шемберас – о судействе в РПЛ: «В последнее время плач слышу только от «Спартака»

15 апреля 2021, 21:16
25

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас поделился мнением о жалобах «Спартака» на судейство в матчах чемпионата России.

– Ваша оценка скандалу после матча «Локомотив» – «Спартак»?

– А что там случилось? Как-то мимо меня всe прошло.

– «Спартак» попросил оценить три эпизода, в которых судья мог назначить пенальти, но не сделал этого. И экспертно-судейская комиссия при президенте РФС позднее признала, что арбитры приняли верные решения.

– Это нормальное явление, когда клуб пишет такие письма. Такое в каждой стране есть. Вот только в последнее время я слышу плач со стороны только «Спартака». Не знаю, с чем это связано. Но в последний год жалобы «красно-белых» на судейство стали нормой.

Возможно, такие принципы у клуба, для них такое поведение нормально. Возможно, арбитры и ошибаются в каких-то эпизодах, но нужно искать вину и в действиях своих футболистов, покопаться в себе. На 100% уверен, что предвзятого судейства в адрес «Спартака» не существует, это всe преувеличено. Я читал интервью Валерия Карпина, других специалистов, которые говорят, что очень странно, когда один клуб придает столько внимания судейству.

Судьи тоже люди, они совершают ошибки, как и футболисты, как и тренеры, как и руководители клубов. Одни ошибки влияют на результат, другие – нет. Но в любом случае каждая ошибка влияет на результат в ту или иную сторону, и какая-то из двух участвующих в матче команд становится жертвой этих ошибок. И это касается всех команд без исключения, не только «Спартака». Если посмотреть на прошедшие 25 туров чемпионата, то все команды теряли очки из-за судей, это неизбежность и будет продолжаться дальше.

Повторюсь: никто умышленно не «душит» «Спартак». Это народная команда с огромной армией болельщиков и повышенным вниманием. И ажиотаж вокруг клуба всегда немного преувеличен. Добавляет разговоров и большое количество болеющих за «Спартак» журналистов. Посмотрите на английскую Премьер-лигу или чемпионат Испании. Что, разве там нет ошибок со стороны рефери? Да если бы в России судьи ошибались так, как в Испании, то они бы завершили карьеру мгновенно.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Шемберас Дейвидас
Комментарии (25)
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SaveAS
1618511001
Просто из ушей инородный предмет нужно вынуть! Ростов, Уфа, Рубин, Ротор и т.д все жалуются, даже Зенит! в каждом туре кто-то да жалуется! С каждым годом работа арбитров ухудшается, сейчас происходить настоящий беспридел
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Hektor 84
1618512115
Сейчас только ты и плачешь
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slavа0508
1618515834
Каждый слышит то что он хочет, И уж если Шемберас упомянул Карпина, то как раз Валера так же жаловался и был очень недоволен судейством,,,,
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NewLife
1618516064
Подняли из нафталина еще одного экс для трансляции позиции олигархических сми. Несмотря на все эти визги хейтеров, Спартаку надо продолжать тыкать жуликов носом в их дерьмо.
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NewLife
1618516341
"Ваша оценка скандалу после матча «Локомотив» – «Спартак»? – А что там случилось? Как-то мимо меня всe прошло." Свидетели есть ? Я свидетель, а что произошло ? Этот пост чистейшей воды проплаченная заказуха.
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Владислав Vlad
1618516495
Может просто Спартак - единственный клуб, который не хочет быть терпилой и добивается справедливости в этой навозной куче под названием РПЛ? А остальные клубы всё устраивает?
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Plyash
1618519864
Что можно ожидать от литовского чалдона,уже тленом времени покрывшимся? Только вот такой бред сивой кобылы.
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Snek
1618520893
В последний год? В последние 20 лет, когда завершилась гегемония бромантановых героев в РПЛ.
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Play
1618544827
То что Ростов неделю ныл про отменённый гол в матче с Химками, и наныл пенальти и гол рукой в следующем матче. То что Зенит даже после победного матча с ЦСКА всем вынес мозг про то, что мяч пересёк линию ворот после удара Сантоса. Не. Не слышал?
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Nesterenko
1618556512
Правду сказал. Судьи ошибаются у нас часто, но Спартак это всегда превозносит так, что только их плохо судят. Ну снимайтесь с чемпионата ! Или только на словах герои а не деле красное пятно?
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