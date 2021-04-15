Шемберас – о судействе в РПЛ: «В последнее время плач слышу только от «Спартака»

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас поделился мнением о жалобах «Спартака» на судейство в матчах чемпионата России.

– Ваша оценка скандалу после матча «Локомотив» – «Спартак»?

– А что там случилось? Как-то мимо меня всe прошло.

– «Спартак» попросил оценить три эпизода, в которых судья мог назначить пенальти, но не сделал этого. И экспертно-судейская комиссия при президенте РФС позднее признала, что арбитры приняли верные решения.

– Это нормальное явление, когда клуб пишет такие письма. Такое в каждой стране есть. Вот только в последнее время я слышу плач со стороны только «Спартака». Не знаю, с чем это связано. Но в последний год жалобы «красно-белых» на судейство стали нормой.

Возможно, такие принципы у клуба, для них такое поведение нормально. Возможно, арбитры и ошибаются в каких-то эпизодах, но нужно искать вину и в действиях своих футболистов, покопаться в себе. На 100% уверен, что предвзятого судейства в адрес «Спартака» не существует, это всe преувеличено. Я читал интервью Валерия Карпина, других специалистов, которые говорят, что очень странно, когда один клуб придает столько внимания судейству.

Судьи тоже люди, они совершают ошибки, как и футболисты, как и тренеры, как и руководители клубов. Одни ошибки влияют на результат, другие – нет. Но в любом случае каждая ошибка влияет на результат в ту или иную сторону, и какая-то из двух участвующих в матче команд становится жертвой этих ошибок. И это касается всех команд без исключения, не только «Спартака». Если посмотреть на прошедшие 25 туров чемпионата, то все команды теряли очки из-за судей, это неизбежность и будет продолжаться дальше.

Повторюсь: никто умышленно не «душит» «Спартак». Это народная команда с огромной армией болельщиков и повышенным вниманием. И ажиотаж вокруг клуба всегда немного преувеличен. Добавляет разговоров и большое количество болеющих за «Спартак» журналистов. Посмотрите на английскую Премьер-лигу или чемпионат Испании. Что, разве там нет ошибок со стороны рефери? Да если бы в России судьи ошибались так, как в Испании, то они бы завершили карьеру мгновенно.