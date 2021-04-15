Альф-Инге Холанд – о вылете «Боруссии» Д из ЛЧ: «Было несколько странных судейских решений»

Отец форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов. В обоих матчах 1/4 финала «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.

«Молодцы, «Сити», поздравляю. Но было несколько странных судейских решений. Всего наилучшего в следующем раунде», – написал Альф-Инге Холанд в твиттере.