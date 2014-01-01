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    Альф-Инге Холанд – о вылете «Боруссии» Д из ЛЧ: «Было несколько странных судейских решений»

    Отец форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов. В обоих матчах 1/4 финала «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.

    «Молодцы, «Сити», поздравляю. Но было несколько странных судейских решений. Всего наилучшего в следующем раунде», – написал Альф-Инге Холанд в твиттере.

    • «Манчестер Сити» – 1-я команда для Эрлинга Холанда, с которой он встретился в Лиге чемпионов и не забил.
    • Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вышел в свой 8-й полуфинал Лиги чемпионов. Это рекорд.
    • В 1/2 финала «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Альфа-Инге Холанда

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