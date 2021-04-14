Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и в ответном матче

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. «Боруссия» из Дортмунда уступила не только в гостях, но и дома.

Джуд Беллингем стал самым молодым англичанином, забившим в Лиге чемпионов. Ему 17 лет.

Беллингем также стал самым молодым футболистом в истории «Боруссии», забившим в главном еврокубке.

«Боруссия» забивает в 40 матчах подряд (с учетом всех турниров).

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Боруссия Д (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Беллингем, 15; 1:1 – Марез, 55 (с пенальти); 1:2 – Фоден, 75.

Первый матч: 1:2.

Результаты Лиги чемпионов