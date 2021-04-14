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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и в ответном матче

    «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. «Боруссия» из Дортмунда уступила не только в гостях, но и дома.

    Джуд Беллингем стал самым молодым англичанином, забившим в Лиге чемпионов. Ему 17 лет.

    Беллингем также стал самым молодым футболистом в истории «Боруссии», забившим в главном еврокубке.

    «Боруссия» забивает в 40 матчах подряд (с учетом всех турниров).

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

    Боруссия Д (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Беллингем, 15; 1:1 – Марез, 55 (с пенальти); 1:2 – Фоден, 75.

    Первый матч: 1:2.

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2021 23:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12764

      JTherry 31 минуту назад

      если честно - ожидаемо... когда-то это должно было произойти, Сити реально сильнее... полуфиналы будут мощные, от того и интересные...

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