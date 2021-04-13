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    Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Он не играет больше месяца

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы.

    По информации Firenze Viola, 29-летний форвард по-прежнему тренируется отдельно от партнеров. Кокорин не играет с 3 марта, когда он появился на замену в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2).

    • 17 апреля «Фиорентина» сыграет с «Сассуоло».
    • После перехода в «Фиорентину» Кокорин провел три матча.
    • «Спартак» продал форварда за 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Firenze Viola

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    13.04.2021 23:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2620

      AZ 1 час назад

      Овощ бесполезный... Карьера на этом закончена

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