Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Он не играет больше месяца

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы.
По информации Firenze Viola, 29-летний форвард по-прежнему тренируется отдельно от партнеров. Кокорин не играет с 3 марта, когда он появился на замену в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2).
- 17 апреля «Фиорентина» сыграет с «Сассуоло».
- После перехода в «Фиорентину» Кокорин провел три матча.
- «Спартак» продал форварда за 4,5 миллиона евро.
Источник: Firenze Viola
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