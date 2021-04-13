Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Он не играет больше месяца

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться после травмы.

По информации Firenze Viola, 29-летний форвард по-прежнему тренируется отдельно от партнеров. Кокорин не играет с 3 марта, когда он появился на замену в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2).