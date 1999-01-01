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    Гончаренко: «Краснодар» попал в зону турбулентности»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча с тульским «Арсеналом» (0:1).

    • Этот матч стал дебютным во главе «Краснодара» для белорусского специалиста.
    • Клуб выиграл лишь одну встречу из девяти последних.

    «Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно приложить очень много усилий, чтобы это изменить. Команда должна понимать, что в такие моменты нужно всем работать, стиснув зубы.

    По защите не могу сказать, что мне что-то не понравилось, по сравнению с предыдущими матчами. Но мое и командное понимание должно улучшаться.

    У нас ментально сильная команда, просто попали в зону турбулентности. Сколько нужно времени? Нам нужно хорошо подготовиться к следующему чемпионату», – сказал Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8072

      Вомбат 1 минуту назад

      Сейчас дело в том, что команда растренирована. Ну и конечно конфликт между тремя своими воспитанниками и так называемыми мастерами тлеет и портит атмосферу в команде. Ганчаренко попробует с этим справиться и дай бог, чтобы у него получилось. Но это будет трудно.

      0
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      Рейтинг: +462

      Brabus71 45 минут назад

      Игроки тогда сильны, когда силен тренер, вспомните доминика, с таким набором игроков всегда пролетали, как только пришел сильный тренер все встало на свои места, гончаренко никак не тянет на сильного тренера

      2
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      Рейтинг: +5365

      Lester84 53 минуты назад

      Команда новая, а песни у Гончаренки - старые. Старые песни о главном!

      4
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      Рейтинг: +908

      Радио1000шумеров 58 минут назад

      «Краснодар»: «Гончаренко находится в зоне турбулентности»

      2
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      Рейтинг: +2124

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Гончаренко : Краснодар со мной, попадет в ФНЛ!)))

      0
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      Рейтинг: +4735

      Cleaner 1 час назад

      С таким тренером, как Гончаренко любая команда оказывается в "зоне турбулентности". У него всегда во всем виноваты игроки.

      3
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      Рейтинг: +2383

      CSKA57 1 час назад

      Как же это хорошо знакомо! Эта "турбулентность" и ЦСКА хорошо играть мешала!

      3
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      Рейтинг: +19797

      bset 1 час назад

      Главное в стыки не попасть и не вылететь от команды ФНЛ. Тогда придется к двум следующим сезонам сразу готовиться.

      3
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      Рейтинг: +2383

      CSKA57 > bset 1 час назад

      Честного говоря, Краснодару в ФНЛ попасть сложно, но если Гончаренко поставит цель, то может добиться!

      3
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      Рейтинг: +1507

      Январь 59 > CSKA57 22 минуты назад

      А там не надо ставить цель. В календаре Быков нет больше шансов на победу. Было два Ахмат и Арсенал, однако все остальные команды борятся за пьедестал, и пихать будут по самые помидоры. Все зависит от команд зоны стыков. Если они начнут набирать очки , то быкам придется отстаивать честь в турнире позора.

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