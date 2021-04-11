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Гончаренко: «Краснодар» попал в зону турбулентности»

11 апреля 2021, 17:05
10

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча с тульским «Арсеналом» (0:1).

  • Этот матч стал дебютным во главе «Краснодара» для белорусского специалиста.
  • Клуб выиграл лишь одну встречу из девяти последних.

«Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно приложить очень много усилий, чтобы это изменить. Команда должна понимать, что в такие моменты нужно всем работать, стиснув зубы.

По защите не могу сказать, что мне что-то не понравилось, по сравнению с предыдущими матчами. Но мое и командное понимание должно улучшаться.

У нас ментально сильная команда, просто попали в зону турбулентности. Сколько нужно времени? Нам нужно хорошо подготовиться к следующему чемпионату», – сказал Гончаренко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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CSKA57
1618150200
Как же это хорошо знакомо! Эта "турбулентность" и ЦСКА хорошо играть мешала!
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Mister_Tomsk
1618150408
Гончаренко : Краснодар со мной, попадет в ФНЛ!)))
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Lester84
1618152632
Команда новая, а песни у Гончаренки - старые. Старые песни о главном!
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Brabus71
1618153133
Игроки тогда сильны, когда силен тренер, вспомните доминика, с таким набором игроков всегда пролетали, как только пришел сильный тренер все встало на свои места, гончаренко никак не тянет на сильного тренера
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Вомбат
1618155769
Сейчас дело в том, что команда растренирована. Ну и конечно конфликт между тремя своими воспитанниками и так называемыми мастерами тлеет и портит атмосферу в команде. Ганчаренко попробует с этим справиться и дай бог, чтобы у него получилось. Но это будет трудно.
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житель СПб
1618158547
Краснодар попал в зону гончаренкости...
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De_Frenki
1618175843
бла бла бла
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serglider
1618222871
Все беды от необоснованных амбиций Галицкого, который фантазирует какие-то фантомные прожекты и требует непременно воплотить их в жизнь! Начнем с его спортшколы, которая непременно должна поставлять 100% состава Краснодара))) И где они? Наверное потому, что школой управляет хороший друган Галицкого, но абсолютно некомпетентный специалист как тренер-методист. По-этому, молодые спортсмены усиленно танцуют ламбаду вместо тренировок с мячом))) Опять же если брать спортшколу Аякса, там молодежь играет по схеме главного клуба и тактика игры затачивается под главную команду... В Краснодаре этого нет! Молодежный состав играет в далеко не атакующий, тотальный футбол, какой в конечном счете хочет видеть владелец клуба... Кроме этого у воспитанников большие пробелы в игре в обороне, игре головой (по сути этот компонент игры отсутствует, в лучшем случае игроки подставляют голову играя наобум), физподготовке и т.д.... Не удивительно, что собственные выпускники не могут стабильно влиться и в конечном счете закрепиться в основном составе главной команды, по сути им нужно основательно переучиваться. Но и как следствие, играть непременно в атаку заурядными игроками, при слабой обороне это заведомо обрекать себя на поражение, что собственно мы и наблюдаем. И никакой Гончаренко, как и любой другой тренер тут ничего исправить не сможет.
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zigbert
1618254169
Любая победа Краснодара придаст команде уверенности в своих силах.
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