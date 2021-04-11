Гончаренко: «Краснодар» попал в зону турбулентности»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча с тульским «Арсеналом» (0:1).

Этот матч стал дебютным во главе «Краснодара» для белорусского специалиста.

Клуб выиграл лишь одну встречу из девяти последних.

«Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно приложить очень много усилий, чтобы это изменить. Команда должна понимать, что в такие моменты нужно всем работать, стиснув зубы.

По защите не могу сказать, что мне что-то не понравилось, по сравнению с предыдущими матчами. Но мое и командное понимание должно улучшаться.

У нас ментально сильная команда, просто попали в зону турбулентности. Сколько нужно времени? Нам нужно хорошо подготовиться к следующему чемпионату», – сказал Гончаренко.