Гончаренко: «Краснодар» попал в зону турбулентности»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча с тульским «Арсеналом» (0:1).
- Этот матч стал дебютным во главе «Краснодара» для белорусского специалиста.
- Клуб выиграл лишь одну встречу из девяти последних.
«Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно приложить очень много усилий, чтобы это изменить. Команда должна понимать, что в такие моменты нужно всем работать, стиснув зубы.
По защите не могу сказать, что мне что-то не понравилось, по сравнению с предыдущими матчами. Но мое и командное понимание должно улучшаться.
У нас ментально сильная команда, просто попали в зону турбулентности. Сколько нужно времени? Нам нужно хорошо подготовиться к следующему чемпионату», – сказал Гончаренко.
Источник: «Матч ТВ»