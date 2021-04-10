Мужчина, выбежавший голым на поле в матче «Гранада» – «МЮ», прятался на стадионе 14 часов

Стали известны подробности инцидента, произошедшего во время первого четвертьфинального матча Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» (0:2).

На шестой минуте игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле голого мужчины.

«Он добрался до стадиона в семь часов утра, пройдя периметр безопасности, расположенный между стадионом и соседним зданием, а затем провел следующие 14 часов, спрятавшись под брезентом, чтобы его не видели. Оттуда он и выбежал на поле», – сообщили в полиции испанского города.