Мужчина, выбежавший голым на поле в матче «Гранада» – «МЮ», прятался на стадионе 14 часов

вот это сила воли и как же их хваленая безопасность
Стали известны подробности инцидента, произошедшего во время первого четвертьфинального матча Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» (0:2).
На шестой минуте игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле голого мужчины.
«Он добрался до стадиона в семь часов утра, пройдя периметр безопасности, расположенный между стадионом и соседним зданием, а затем провел следующие 14 часов, спрятавшись под брезентом, чтобы его не видели. Оттуда он и выбежал на поле», – сообщили в полиции испанского города.
- Матч проходил на стадионе «Лос Карменес».
- Из-за коронавирусных ограничений на трибунах не было зрителей.