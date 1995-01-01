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    Мужчина, выбежавший голым на поле в матче «Гранада» – «МЮ», прятался на стадионе 14 часов

    Стали известны подробности инцидента, произошедшего во время первого четвертьфинального матча Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» (0:2).

    На шестой минуте игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле голого мужчины.

    «Он добрался до стадиона в семь часов утра, пройдя периметр безопасности, расположенный между стадионом и соседним зданием, а затем провел следующие 14 часов, спрятавшись под брезентом, чтобы его не видели. Оттуда он и выбежал на поле», – сообщили в полиции испанского города.

    • Матч проходил на стадионе «Лос Карменес».
    • Из-за коронавирусных ограничений на трибунах не было зрителей.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5962

      серега кашин 1 час назад

      вот это сила воли и как же их хваленая безопасность

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