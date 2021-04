Голый мужчина выбежал на поле во время матча ЛЕ «Гранада» – «МЮ»

«Гранада» дома играет с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

На шестой минуте встреча была приостановлена из-за выбежавшего на поле человека.

Неизвестный мужчина проник на газон полностью обнаженным.

Even with no fans, Granada vs Man United have still managed to have a pitch invader! pic.twitter.com/XEI9L1khSU