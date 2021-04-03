Агент Хинчагов: «Краснодар» отказался обсуждать переход Шапи в «Барселону»

Футбольный агент Марат Хинчагов рассказал, что «Барселона» интересовалась нападающим «Краснодара» Магомедом-Шапи Сулеймановым.

«У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, но нам в руководстве «Краснодара» четко сказали, что это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему», – заявил агент.