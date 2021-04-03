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  • Агент Хинчагов: «Краснодар» отказался обсуждать переход Шапи в «Барселону»

Агент Хинчагов: «Краснодар» отказался обсуждать переход Шапи в «Барселону»

3 апреля 2021, 14:37
29

Футбольный агент Марат Хинчагов рассказал, что «Барселона» интересовалась нападающим «Краснодара» Магомедом-Шапи Сулеймановым.

«У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, но нам в руководстве «Краснодара» четко сказали, что это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему», – заявил агент.

  • В текущем сезоне Шапи провел за «Краснодар» 33 матча, забил пять голов и сделал два ассиста.
  • Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Краснодар Барселона Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (29)
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Боцман59rus
1617452223
Полтора финта и смещение в центр, это даже не уровень Быков, плюс футбольного интеллекта, не больше чем у мальчиков, подающих мячи. В ЦСКА, или Локо, про таких и не вспоминают, а тут звезду слепили.
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Garrincha58
1617454537
ребята сегодня уже 3 апреля!
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"supermax"
1617456460
Барса знает, что Краснодару это неинтересно?
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САДЫЧОК
1617456989
Агент сказочник...Ему неизвестно , что Барса прежде всего берет по ТТД , а потом уже рпо другим качествам...так в своё время брали Месси , Чигринского и других...
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portero
1617465216
агентам верить нельзя, они постоянно сказки рассказывают и сами уже в них верят...
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Korsar_03
1617467918
Хинчагов, ты что куришь? Поделись, я хочу, чтобы и меня также таращило
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Томик
1617468008
Ну это слишком уже!) Шапи в "Барселону"? Конечно не интересно! Извините, но переход Шапи в Барсу - это читерство какое-то. У Барсы бы соперников не осталось бы в Испании...Да если Шапи в Барсу бы перешёл из Краснодара за три копейки условных, то это уже было бы для имиджа клуба огромный плюс, что подготовили игрока ТАКОГО УРОВНЯ. Надо было бы САМОМУ отвозить, как Карпин говорил. А вообще это ещё смешнее, чем Хвича в "Баварии".
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slavа0508
1617474045
Шапи перестал расти,,,какая к чёрту Барса,,,да и вообще как только у нас молодой игрок немного попадает по мячу,,,сразу кричат про Барсу и Реал,
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RUBINTATAR
1617475355
Огоооооо!!!
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zigbert
1617477400
Уж если бы Барселона заинтересовалась игроком то вряд ли так легко отказалась бы.
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