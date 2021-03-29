Агент Зайнутдинова подтвердил интерес со стороны «Аталанты»

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, отреагировал на информацию, что его клиент входит в шорт-лист «Аталанты».

– Информация, что Бахтиер находится в шорт-листе «Аталанты» – правдивая.

– Будет ли готов Бактиер уйти в случае хорошего предложения для обеих сторон?

– Если обе стороны устроит предложение, то, мне кажется, все будут довольны. Главное, чтобы было официальное предложение в клуб ЦСКА.