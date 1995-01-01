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    Агент Зайнутдинова подтвердил интерес со стороны «Аталанты»

    Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, отреагировал на информацию, что его клиент входит в шорт-лист «Аталанты».

    – Информация, что Бахтиер находится в шорт-листе «Аталанты» – правдивая.

    – Будет ли готов Бактиер уйти в случае хорошего предложения для обеих сторон?

    – Если обе стороны устроит предложение, то, мне кажется, все будут довольны. Главное, чтобы было официальное предложение в клуб ЦСКА.

    • В текущем сезоне Зайнутдинов провел за ЦСКА 25 матчей, забил гол и сделал три ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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