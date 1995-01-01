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    «Торпедо» рассматривает три стадиона на случай выхода в РПЛ. «Открытие Банк Арена» – в списке

    Несмотря на то что «Торпедо» не входит даже в зону переходных матчей за выход в РПЛ, в клубе рассматривают стадионы для игры там, в высшем дивизионе. Три варианта озвучил президент москвичей Денис Маслов.

    Торпедовцы изучают три варианта: БСА «Лужники», «Открытие Банк Арена» (домашний стадион «Спартака») и «Арена-Химки».

    • «Торпедо» отстает от зоны переходных встреч на 3 очка.
    • На этой неделе команду возглавил Александр Бородюк, ранее выводивший «Торпедо» в РПЛ.
    • «Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2942

      Бомбардиръ 3 минуты назад

      Новый бомжеватый клуб в РПЛ вместо другого бомжа Тамбова. Без бомжей никак)

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