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  • «Торпедо» рассматривает три стадиона на случай выхода в РПЛ. «Открытие Банк Арена» – в списке

«Торпедо» рассматривает три стадиона на случай выхода в РПЛ. «Открытие Банк Арена» – в списке

26 марта 2021, 20:14
12

Несмотря на то что «Торпедо» не входит даже в зону переходных матчей за выход в РПЛ, в клубе рассматривают стадионы для игры там, в высшем дивизионе. Три варианта озвучил президент москвичей Денис Маслов.

Торпедовцы изучают три варианта: БСА «Лужники», «Открытие Банк Арена» (домашний стадион «Спартака») и «Арена-Химки».

  • «Торпедо» отстает от зоны переходных встреч на 3 очка.
  • На этой неделе команду возглавил Александр Бородюк, ранее выводивший «Торпедо» в РПЛ.
  • «Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Торпедо Спартак Химки
Комментарии (12)
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ruded
1616787147
братья навеки: скрип и педо
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житель СПб
1616787919
6 клубов из Москвы в лиге? Действительно, больше похоже на чемпионат Москвы. Хотелось бы больше клубов из регионов.
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BRO_football
1616788015
Лужники бюджет не потянет. Арена-Химки лучше.
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inzek
1616798403
а ну цыц! клуб с историей. это не какой-нибудь тамбов. просто с владельцем не везет. удачи болелам в их не легкой судьбе!
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vladimir-7
1616825928
Торпедо, лучше арендуйте Химки и будет финансовая помощь команде Химки и у вас будет независимость от спартака.
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BarStep
1616827567
Зачем, почему?! Торпедо Москва создавалось и норм существовало при ЗИЛе.. ЗИЛа уж давно нет, да и территория продана и застраивается.. Пусть едут в регионы.. Где у нас там автомобилестроение живо еще.. Нижний, Челны, Симбирск..
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zigbert
1616853095
Тут придется считать способно ли Торпедо заплатить большие деньги за аренду?
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vitvik
1616963806
Один вопрос решили. Теперь надо выбрать три варианта, где «Торпедо» будет праздновать своё чемпионство, если завоюет золотые медали на одном из трёх стадионов.
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