«Торпедо» рассматривает три стадиона на случай выхода в РПЛ. «Открытие Банк Арена» – в списке

Несмотря на то что «Торпедо» не входит даже в зону переходных матчей за выход в РПЛ, в клубе рассматривают стадионы для игры там, в высшем дивизионе. Три варианта озвучил президент москвичей Денис Маслов.

Торпедовцы изучают три варианта: БСА «Лужники», «Открытие Банк Арена» (домашний стадион «Спартака») и «Арена-Химки».