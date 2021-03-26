«Торпедо» рассматривает три стадиона на случай выхода в РПЛ. «Открытие Банк Арена» – в списке

Несмотря на то что «Торпедо» не входит даже в зону переходных матчей за выход в РПЛ, в клубе рассматривают стадионы для игры там, в высшем дивизионе. Три варианта озвучил президент москвичей Денис Маслов.
Торпедовцы изучают три варианта: БСА «Лужники», «Открытие Банк Арена» (домашний стадион «Спартака») и «Арена-Химки».
- «Торпедо» отстает от зоны переходных встреч на 3 очка.
- На этой неделе команду возглавил Александр Бородюк, ранее выводивший «Торпедо» в РПЛ.
- «Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»