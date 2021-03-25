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    Кокорин может в пятницу вернуться к тренировкам

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин сегодня вернулся во Флоренцию из Рима, где он проходил углубленное медобследование.

    Есть вероятность, что в пятницу россиянин приступит к тренировкам. Для этого ему нужно получить одобрение от клубных врачей.

    Для 30-летнего футболиста будет разработана специальная программа занятий. Скорее всего, он будет работать индивидуально.

    • Кокорин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
    • Из-за нее нападающий не играет с 3 марта.
    • «Фиорентина» в январе заплатила за игрока 4,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    25.03.2021 23:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11649

      Persona_non_Grata 42 минуты назад

      " Для 30-летнего футболиста будет разработана специальная программа занятий. Скорее всего, он будет работать индивидуально. " - дежавю какое-то )))

      0
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      Рейтинг: +5368

      playsh 56 минут назад

      Да ладно физдеть своим ребятам. Залюляли уже. Пусть просто утопится,кому он нужен...

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