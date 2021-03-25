Кокорин может в пятницу вернуться к тренировкам

" Для 30-летнего футболиста будет разработана специальная программа занятий. Скорее всего, он будет работать индивидуально. " - дежавю какое-то )))
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин сегодня вернулся во Флоренцию из Рима, где он проходил углубленное медобследование.
Есть вероятность, что в пятницу россиянин приступит к тренировкам. Для этого ему нужно получить одобрение от клубных врачей.
Для 30-летнего футболиста будет разработана специальная программа занятий. Скорее всего, он будет работать индивидуально.
- Кокорин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
- Из-за нее нападающий не играет с 3 марта.
- «Фиорентина» в январе заплатила за игрока 4,5 миллиона евро.
Тренер «Фиорентины» Якини: «Надеюсь на быструю адаптацию Кокорина»