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    «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Сульшером

    Руководство «Манчестер Юнайтед» довольно работой главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

    По информации ESPN, в клубе считают, что футболисты прогрессируют при норвежце, а команда демонстрирует достойные результаты.

    В связи с этим 48-летнему специалисту собираются предложить новый контракт.

    • Сульшер возглавляет «МЮ» с декабря 2018 года.
    • Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании следующего сезона.
    • Под руководством норвежского тренера команда пока не выиграла ни одного трофея.

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    Источник: ESPN

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