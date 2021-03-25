«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Сульшером

Руководство «Манчестер Юнайтед» довольно работой главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

По информации ESPN, в клубе считают, что футболисты прогрессируют при норвежце, а команда демонстрирует достойные результаты.

В связи с этим 48-летнему специалисту собираются предложить новый контракт.