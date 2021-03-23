Соболев: «Любой футболист падает. Если по ногам ударили слабо – это не перестает быть нарушением»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на критику Олега Романцева, который считает, что форвард часто симулирует.
— Ни в коем случае на Олега Ивановича не обижаюсь, поскольку сам понимаю, что в каких-то моментах падаю. Но если сравнивать, например, с временами игры в Самаре, то считаю, что крепну и падаю уже меньше.
Любой футболист падает, и это нормально. Бывают моменты, когда нужно заработать фол, чтобы команда выдохнула, сбить темп на последних минутах. Если есть контакт, и ты падаешь — это фол. Если по ногам ударили не сильно, а слабо — это перестает быть нарушением? Нет.
— А если вообще не ударили?
— На это есть ВАР. Если упадешь без контакта в штрафной, эпизод посмотрят, пенальти не назначат, а тебе еще и желтую за симуляцию дадут. Смысл падать?
Но в футболе иногда прибегают к различным хитростям. Например, когда вратарь мяч в ноги кладет и не берет его в руки — время тянет. Когда я на него бегу, то злюсь. Говорю ему: «Ну ты... нехороший человек!» Некоторые вратари извиняются. Помню, так поступил Матвей Сафонов. Это нормально. Одно дело делаем.
— Хотелось бы вам держаться на ногах, как Эрлин Холланн, к чему вас призывает Романцев? Может, стоит подкачать верхний плечевой пояс?
— Работаю над этим! Вот возьмем матч с «Динамо», когда я голевую передачу Мозесу отдал. Меня ведь ударили по ногам, и я мог упасть. Просто понял, что можно продолжить эту атаку и сделать такой пас — устоял и продолжил движение.
Когда был боком, даже почти спиной к воротам — увидел, что Мозес бежит по правому флангу. Логичнее было бы убрать к бровке, в правую сторону, и спокойно отдать пас. Но решил: лучше уберу влево, рискну — зато, если получится, пройдет хорошая передача.
- Соболев забил 10 голов в 16 матчах текущего сезона РПЛ.
- Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 года.