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  • Соболев: «Любой футболист падает. Если по ногам ударили слабо – это не перестает быть нарушением»

Соболев: «Любой футболист падает. Если по ногам ударили слабо – это не перестает быть нарушением»

23 марта 2021, 09:32
2

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на критику Олега Романцева, который считает, что форвард часто симулирует.

— Ни в коем случае на Олега Ивановича не обижаюсь, поскольку сам понимаю, что в каких-то моментах падаю. Но если сравнивать, например, с временами игры в Самаре, то считаю, что крепну и падаю уже меньше.

Любой футболист падает, и это нормально. Бывают моменты, когда нужно заработать фол, чтобы команда выдохнула, сбить темп на последних минутах. Если есть контакт, и ты падаешь — это фол. Если по ногам ударили не сильно, а слабо — это перестает быть нарушением? Нет.

— А если вообще не ударили?

— На это есть ВАР. Если упадешь без контакта в штрафной, эпизод посмотрят, пенальти не назначат, а тебе еще и желтую за симуляцию дадут. Смысл падать?

Но в футболе иногда прибегают к различным хитростям. Например, когда вратарь мяч в ноги кладет и не берет его в руки — время тянет. Когда я на него бегу, то злюсь. Говорю ему: «Ну ты... нехороший человек!» Некоторые вратари извиняются. Помню, так поступил Матвей Сафонов. Это нормально. Одно дело делаем.

— Хотелось бы вам держаться на ногах, как Эрлин Холланн, к чему вас призывает Романцев? Может, стоит подкачать верхний плечевой пояс?

— Работаю над этим! Вот возьмем матч с «Динамо», когда я голевую передачу Мозесу отдал. Меня ведь ударили по ногам, и я мог упасть. Просто понял, что можно продолжить эту атаку и сделать такой пас — устоял и продолжил движение.

Когда был боком, даже почти спиной к воротам — увидел, что Мозес бежит по правому флангу. Логичнее было бы убрать к бровке, в правую сторону, и спокойно отдать пас. Но решил: лучше уберу влево, рискну — зато, если получится, пройдет хорошая передача.

  • Соболев забил 10 голов в 16 матчах текущего сезона РПЛ.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Романцев Олег
Комментарии (2)
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vladimir-7
1616483545
Соболь, сказки нам не рассказывай, принял на вооружение падать и зря, на тебя начинают смотреть как на предпенсионера, выпрашивающего пенальти или хотя бы штрафной.
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Снег
1616495103
Олег Блохин начал так же "падать" отыграв за Киев и сборную Союза более 15 лет. А ты раненько начал, Романцев бы тебя выгнал нах из команды сразу.
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