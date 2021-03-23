Ибрагимович заплакал, рассказывая о реакции сына на его возвращение в сборную Швеции

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не сдержал слез на первой пресс-конференции после возвращения в сборную Швеции.

Футболист заплакал, отвечая на вопрос о реакции сына на его вызов в национальную команду после пятилетней паузы.

«Винсент расплакался, когда я уезжал в сборную. Я скучаю по ним, но они рады моим успехам, сейчас с ними всe хорошо», – сказал 39-летний швед.

25 марта Швеция сыграет с Грузией, 28 марта – с Косово, 31 марта – с Эстонией.

Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год.

В его активе 116 матчей и 62 забитых гола.