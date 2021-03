Ибрагимович заплакал, рассказывая о реакции сына на его возвращение в сборную Швеции

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не сдержал слез на первой пресс-конференции после возвращения в сборную Швеции.

Футболист заплакал, отвечая на вопрос о реакции сына на его вызов в национальную команду после пятилетней паузы.

«Винсент расплакался, когда я уезжал в сборную. Я скучаю по ним, но они рады моим успехам, сейчас с ними всe хорошо», – сказал 39-летний швед.

Wow Ibrahimovic getting in tears talking about his son crying for the emotion of seeing his dad with national team pic.twitter.com/o8N7lajRvf