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  • Ибрагимович заплакал, рассказывая о реакции сына на его возвращение в сборную Швеции

Ибрагимович заплакал, рассказывая о реакции сына на его возвращение в сборную Швеции

23 марта 2021, 00:21
2

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не сдержал слез на первой пресс-конференции после возвращения в сборную Швеции.

Футболист заплакал, отвечая на вопрос о реакции сына на его вызов в национальную команду после пятилетней паузы.

«Винсент расплакался, когда я уезжал в сборную. Я скучаю по ним, но они рады моим успехам, сейчас с ними всe хорошо», – сказал 39-летний швед.

  • 25 марта Швеция сыграет с Грузией, 28 марта – с Косово, 31 марта – с Эстонией.
  • Ибрагимович выступал за сборную с 2001 по 2016 год.
  • В его активе 116 матчей и 62 забитых гола.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Танкреди Палмери
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия. Серия А Милан Швеция Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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Aleksey Scream
1616478331
Чтобы Ибрагимович заплакал, что-то должно в самое сердце уколоть.
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zigbert
1616586262
Выступать за сборную Швеции для него не пустой звук. Отсюда и эти эмоции.
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