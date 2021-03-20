Глушаков – о сокращении РПЛ: «Тогда мы окончательно убьем футбол в регионах»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мыслями о том, сколько команд должно играть в РПЛ.

– Сколько команд должно быть в РПЛ – 16, 18 или меньше, как хотел Федун – 12?

– Думаю, 18 лучше. В России надо больше играть. Понятно, что сейчас ковид. Но если убрать его за скобки – игроки должны привыкать к игровому тонусу как в Европе.

Тогда и в Лиге чемпионов будет проще. Не будет такого, что «мы устали, мы не можем на четвертый день играть».

– Но если останется 12 команд, то матчей будет больше, причем, топовых.

– Ну, тогда какие-то клубы получат больше денег, зато мы окончательно убьем футбол в регионах. И для чего тогда мы, выходит, строили поля, для чего все это было?

Глушаков: «Буду пахать, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро»