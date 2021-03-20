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  • Глушаков – о сокращении РПЛ: «Тогда мы окончательно убьем футбол в регионах»

Глушаков – о сокращении РПЛ: «Тогда мы окончательно убьем футбол в регионах»

20 марта 2021, 13:38
3

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мыслями о том, сколько команд должно играть в РПЛ.

– Сколько команд должно быть в РПЛ – 16, 18 или меньше, как хотел Федун – 12?

– Думаю, 18 лучше. В России надо больше играть. Понятно, что сейчас ковид. Но если убрать его за скобки – игроки должны привыкать к игровому тонусу как в Европе.

Тогда и в Лиге чемпионов будет проще. Не будет такого, что «мы устали, мы не можем на четвертый день играть».

– Но если останется 12 команд, то матчей будет больше, причем, топовых.

– Ну, тогда какие-то клубы получат больше денег, зато мы окончательно убьем футбол в регионах. И для чего тогда мы, выходит, строили поля, для чего все это было?

Глушаков: «Буду пахать, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1616248081
Глушаков – о сокращении РПЛ: «Тогда мы окончательно убьем футбол ....Да не футбол убьётся-а такие как Глушаков , Тарасов ...и т.д.
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житель СПб
1616248916
Но в этом я с ним полностью согласен! (И пишу об этом здесь часто). Спросите мнение жителей регионов: хотят ли они остаться без своих футбольных команд?! Вот то то! И у молодежи будет шанс. А оставить минимум команд - это опять путь к проклятой элитарности.
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Hektor 84
1616269114
Тогда Дениска раз вы все так любите футбол сокращайте свои жирные зарплаты! Ибо региональные бюджеты уже не справляются с вашими запросами! Вот тогда и посмотрим как вы любите футбол. А то кажется в футболе вам больше нравится бабло получать, а играете вы пешком особо не напрягаясь.
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