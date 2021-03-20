Глушаков – о сокращении РПЛ: «Тогда мы окончательно убьем футбол в регионах»

Глушаков – о сокращении РПЛ: «Тогда мы окончательно убьем футбол
....Да не футбол убьётся-а такие как Глушаков , Тарасов ...и т.д.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мыслями о том, сколько команд должно играть в РПЛ.
– Сколько команд должно быть в РПЛ – 16, 18 или меньше, как хотел Федун – 12?
– Думаю, 18 лучше. В России надо больше играть. Понятно, что сейчас ковид. Но если убрать его за скобки – игроки должны привыкать к игровому тонусу как в Европе.
Тогда и в Лиге чемпионов будет проще. Не будет такого, что «мы устали, мы не можем на четвертый день играть».
– Но если останется 12 команд, то матчей будет больше, причем, топовых.
– Ну, тогда какие-то клубы получат больше денег, зато мы окончательно убьем футбол в регионах. И для чего тогда мы, выходит, строили поля, для чего все это было?
Глушаков: «Буду пахать, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро»