Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Глушаков – о сокращении РПЛ: «Тогда мы окончательно убьем футбол в регионах»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мыслями о том, сколько команд должно играть в РПЛ.

    – Сколько команд должно быть в РПЛ – 16, 18 или меньше, как хотел Федун – 12?

    – Думаю, 18 лучше. В России надо больше играть. Понятно, что сейчас ковид. Но если убрать его за скобки – игроки должны привыкать к игровому тонусу как в Европе.

    Тогда и в Лиге чемпионов будет проще. Не будет такого, что «мы устали, мы не можем на четвертый день играть».

    – Но если останется 12 команд, то матчей будет больше, причем, топовых.

    – Ну, тогда какие-то клубы получат больше денег, зато мы окончательно убьем футбол в регионах. И для чего тогда мы, выходит, строили поля, для чего все это было?

    Глушаков: «Буду пахать, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6443

      САДЫЧОК 11 минут назад

      Глушаков – о сокращении РПЛ: «Тогда мы окончательно убьем футбол
      ....Да не футбол убьётся-а такие как Глушаков , Тарасов ...и т.д.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83724
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru