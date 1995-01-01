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    Гвардиола: «Манчестер Сити» показал хороший футбол. Надеюсь, мы успешном выступим в ЛЧ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился наблюдениями после матча с менхенгладбахской «Боррусией» (2:0) в Лиге чемпионов.

    «Мы показали хороший футбол, с самого начала контролировали ход матча. В первой игре мы добились отличного результата. Забив сегодня два быстрых гола, мы облегчили себе задачу, но все равно показывали хорошую игру. Мы быстро передавали мяч, игроки менялись позициями.

    Играя в групповом турнире или в 1/8 финала, мы хотели пройти дальше. После перерыва на игры сборных у нас будет больше времени подумать [о следующих раундах], но сейчас мы уже в четвертьфинале. Надеюсь, мы сможем успешно выступить. Мне всегда кажется, что, если ты проходишь дальше, значит, ты это заслужил», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» в четвертый раз подряд вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
    • Клуб ни разу не выигрывал турнир.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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