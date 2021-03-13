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  • Главные новости дня. Игрока «Локомотива» избили после матча ЮФЛ, Черчесов стал совладельцем рыбного бизнеса

Главные новости дня. Игрока «Локомотива» избили после матча ЮФЛ, Черчесов стал совладельцем рыбного бизнеса

13 марта 2021, 23:19
2

«Спартак»: «Повреждение Мозеса не страшно. У Ларссона сильный ушиб».

Глушаков ведет переговоры с «Химками» о продлении контракта.

«Собеседник»: Черчесов стал совладельцем рыбного бизнеса.

«Вильярреал» интересуется полузащитником «Локомотива» Иосифовым.

Карпин – о судействе в матче с «Химками»: «Это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?».

У Фернандеса рассечение, подозрение на сотрясение мозга и проблемы с челюстью.

Судья Федотов – о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Ахматом»: «Это позор. Просто безобразие».

Тренер «Ахмата» Нагайцев: «У «Зенита» все через жопу».

РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до четырех очков.

«Чемпионат»: игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ. У пострадавшего сотрясение и перелом.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Князев
1615680230
Это что за разборки? Что за бандиты играют за чертаново? Всех, кто участвовал в нападении на футболиста дисквалифицировать ПОЖИЗНЕННО!!! Что бы другим было не повадно.
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PahaSpartak
1615700715
Главные новости дня. Игрока «Локомотива» избили после матча ЮФЛ, Черчесов стал совладельцем рыбного бизнеса. Тут надо было написать "после чего"
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