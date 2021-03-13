Главные новости дня. Игрока «Локомотива» избили после матча ЮФЛ, Черчесов стал совладельцем рыбного бизнеса

«Спартак»: «Повреждение Мозеса не страшно. У Ларссона сильный ушиб».

Глушаков ведет переговоры с «Химками» о продлении контракта.

«Собеседник»: Черчесов стал совладельцем рыбного бизнеса.

«Вильярреал» интересуется полузащитником «Локомотива» Иосифовым.

Карпин – о судействе в матче с «Химками»: «Это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?».

У Фернандеса рассечение, подозрение на сотрясение мозга и проблемы с челюстью.

Судья Федотов – о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Ахматом»: «Это позор. Просто безобразие».

Тренер «Ахмата» Нагайцев: «У «Зенита» все через жопу».

РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до четырех очков.

«Чемпионат»: игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ. У пострадавшего сотрясение и перелом.