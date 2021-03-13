«Вильярреал» интересуется полузащитником «Локомотива» Иосифовым

Хавбек «Локомотива» Никита Иосифов может продолжить карьеру в Испании, утверждает Betting Insider.

По информации источника, 19-летний футболист находится на продвинутой стадии переговоров с «Вильярреалом».

Также на полузащитника претендуют «Зенит» и ЦСКА.