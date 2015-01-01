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    «Вильярреал» интересуется полузащитником «Локомотива» Иосифовым

    Хавбек «Локомотива» Никита Иосифов может продолжить карьеру в Испании, утверждает Betting Insider.

    По информации источника, 19-летний футболист находится на продвинутой стадии переговоров с «Вильярреалом».

    Также на полузащитника претендуют «Зенит» и ЦСКА.

    • Иосифов – воспитанник «Локомотива».
    • За основную команду он провел шесть матчей, все – в текущем сезоне.
    • Контракт игрока с клубом истекает 31 мая.

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    Источник: Betting Insider

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