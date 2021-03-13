«Вильярреал» интересуется полузащитником «Локомотива» Иосифовым

Хавбек «Локомотива» Никита Иосифов может продолжить карьеру в Испании, утверждает Betting Insider.
По информации источника, 19-летний футболист находится на продвинутой стадии переговоров с «Вильярреалом».
Также на полузащитника претендуют «Зенит» и ЦСКА.
- Иосифов – воспитанник «Локомотива».
- За основную команду он провел шесть матчей, все – в текущем сезоне.
- Контракт игрока с клубом истекает 31 мая.
Источник: Betting Insider
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