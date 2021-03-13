«Спартак»: «Повреждение Мозеса не страшно. У Ларссона сильный ушиб»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о повреждениях игроков после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). По его словам, они не должны пропустить более чем несколько дней.

«У Виктора Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава. Не страшно. Нужно дообследование.

Что касается Джордана Ларссона, то у него сильный ушиб, нужно дообследование», – сказал Фетисов.