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    «Спартак»: «Повреждение Мозеса не страшно. У Ларссона сильный ушиб»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о повреждениях игроков после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). По его словам, они не должны пропустить более чем несколько дней.

    «У Виктора Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава. Не страшно. Нужно дообследование.

    Что касается Джордана Ларссона, то у него сильный ушиб, нужно дообследование», – сказал Фетисов.

    • Мозес забил в дерби гол.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • 18 марта москвичи сыграют в 23-м туре против «Урала».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    13.03.2021 21:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +26041

      VVM1964 1 час назад

      Мозес только начал разыгрываться , было бы очень жаль терять . Обоим здоровья и ждем скорейшего возвращения в строй .

      5
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      Рейтинг: +8177

      Puddle > VVM1964 32 минуты назад

      Хрюш, а чего ты опять через другой аккаунт залез?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6412

      Старикан > Puddle 27 минут назад

      А ты и аларм разве не один и тот же придурок?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8177

      Puddle > Старикан 23 минуты назад

      Судя по аватарке и клубным пристрастиям, ты гораздо хуже чем придурок! гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +5573

      nik55 2 часа назад

      здоровья

      7
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      Рейтинг: -1359

      литлбой77 > nik55 1 час назад

      ДА!ЗДОРОВЬЯ РЕБЯТАМ!МОЗЕСА ТЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ!КОМАНДА НАЧИНАЕТ ИГРАТЬ!

      4
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      Рейтинг: +8177

      Puddle > литлбой77 32 минуты назад

      тебя тоже терять нельзя: где еще такого клоуна отыскать? Гы-гы-гы

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