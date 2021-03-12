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  • «Это дно!» Колосков – о восьмом месте России в таблице коэффициентов УЕФА

«Это дно!» Колосков – о восьмом месте России в таблице коэффициентов УЕФА

12 марта 2021, 11:38
17

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал падение России на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

«Шансы вернуть былые позиции есть. Тот же «Локомотив» показал, что может играть с грандами. Да и другие команды в отдельных матчах выглядели неплохо.

Нам не нужны реформы! Необходимы новые подходы к организации тренировочного процесса. Это не только физическая подготовка, а прежде всего тактика. Да, мы на дне, дальше уже некуда! 26 матчей и только одну игру выиграли. Это дно! Надо выбираться из этого.

Дело не в лимите, его нужно отменять только, когда у нас будут косяками приходить молодые игроки. А как сейчас это сделать? У нас в сборную-то еле-еле набирается 25 человек», – цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

  • Россию обогнали Нидерланды.
  • В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Россия Нидерланды
Комментарии (17)
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Хейтер Аларм
1615538942
Значит, изменений никаких не будет, найс! Желаю нашей недолиге вылететь из 10 лиг
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амани
1615538997
ахахах только узнал.......пи----ц..полный. слов нет
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STAFOR13
1615539350
оптимизация во всех сферах, лет через 5 многие поймут, но будет поздно
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vladimir-7
1615541373
Господин Колосков, вы и правда надеетесь, что новые подходы к тактике и тренировочным процессам осуществит главный тренер-дуб с капитаном-бревном? Не хотят команды РПЛ играть на Кубок России и не хотят участвовать в ЛЕ, но приходится, вот и результаты.
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Hektor 84
1615543068
Нет Вячеслав это не дно! Дно уже пробито! В сборную еле еле 25 человек набирается потому что чабан главный тренер. И вызывает он уже отработанных. В сборной не заиграло ни одного молодого футболиста. Вы не догадывались может дело в тренере? Почему в сборной Италии Манчини на сбор перед матчами лиги нации вызывает по 40 футболистов? В сборной Италии сейчас мало звезд. А наш чабан еле еле старичков собирает. А то чтоб в сборную к чабану попасть надо чтоб тебе в паспорте было за 30 лет или зятем, или осетином, или натурализованным бразилом! Сколько можно смотреть на привозящего голы Гильерме? В РПЛ что трех вратарей не найти? Вызывает Гильерме, зятя и осетина. Смотрите дальше на мучения нашей сборной, пока чабан в сборной я даже смотреть игры сборной не буду, не говоря о том чтоб болеть за этих инвалидов! А то что в сборной не кому играть это не значит что не кому играть! Просто чабан хорошо пристроился на конвертах из Газпрома. Его всё устраивает. Выходить в дивизион А он не будет, там ведь топ сборные и они нам наваляют как сербы. Попали на ЧМ без отбора, плюс фифа за хороший прием подарил нам в группу саудитов и Египет. Хозяевам всегда такой подарок делают, чтоб перед своими не опозорились. За последние лет 20 из стран хозяев из группы не вышли только сборная ЮАР. Так что не надо нам заливать про успешное выступление на ЧМ. Наш уровень показали сборная Уругвая. Та и Испания и Хорватия играли с нашими кривоножками в кошки мышки. Могли накидать по самое не балуй.
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Hektor 84
1615543224
А то что видео блогер, он же одинокий дрочер вообще вишенка на торте))) как раз символ нашей никчемной сборной!!! Он то уже и по полю передвигается как беременный таракан.
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NewLife
1615544781
"Шансы вернуть былые позиции есть." Если зюба будет сидеть дома и заниматься любимым делом, если заменят опозорившегося чабана, если рфс публично извинится за фотошоп, и по этой причине дюков подаст в отставку, если расформируют эск и кдк и заменят их честными людьми, если отменят лимит и заставят забуревших кривоногих конкурировать по зарплате с голодными зулусами. Не так уж сложно все это осуществить даже в "безрассудной манере"
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tilvan
1615558346
Нет, это ещё не дно. Дальше будет хуже - обгонят бельгийцы, а там Украина и Турция.
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nemolod
1615563255
Для того,чтобы молодые игроки шли косяками,в спорт-академии должны возродиться принцип спортивного ,а не финансово-выгодного отбора,а лимит он только порождает "паспортизм " .а легионеры нужны только качественные мастера,у которых молодежь может поучиться через совместные тренировки и матчи!
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Владислав Vlad
1615566839
Да, мы на дне, дальше уже некуда! ------------------------------------------------------------ На дно вы опустились, когда стали бразильцам гражданство давать, что бы взять их в сборную. Вот оно - дно.
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