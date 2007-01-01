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    «Это дно!» Колосков – о восьмом месте России в таблице коэффициентов УЕФА

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал падение России на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

    «Шансы вернуть былые позиции есть. Тот же «Локомотив» показал, что может играть с грандами. Да и другие команды в отдельных матчах выглядели неплохо.

    Нам не нужны реформы! Необходимы новые подходы к организации тренировочного процесса. Это не только физическая подготовка, а прежде всего тактика. Да, мы на дне, дальше уже некуда! 26 матчей и только одну игру выиграли. Это дно! Надо выбираться из этого.

    Дело не в лимите, его нужно отменять только, когда у нас будут косяками приходить молодые игроки. А как сейчас это сделать? У нас в сборную-то еле-еле набирается 25 человек», – цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

    • Россию обогнали Нидерланды.
    • В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8743

      Hektor 84 24 минуты назад

      А то что видео блогер, он же одинокий дрочер вообще вишенка на торте))) как раз символ нашей никчемной сборной!!! Он то уже и по полю передвигается как беременный таракан.

      2
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      Рейтинг: +8743

      Hektor 84 27 минут назад

      Нет Вячеслав это не дно! Дно уже пробито! В сборную еле еле 25 человек набирается потому что чабан главный тренер. И вызывает он уже отработанных. В сборной не заиграло ни одного молодого футболиста. Вы не догадывались может дело в тренере? Почему в сборной Италии Манчини на сбор перед матчами лиги нации вызывает по 40 футболистов? В сборной Италии сейчас мало звезд. А наш чабан еле еле старичков собирает. А то чтоб в сборную к чабану попасть надо чтоб тебе в паспорте было за 30 лет или зятем, или осетином, или натурализованным бразилом! Сколько можно смотреть на привозящего голы Гильерме? В РПЛ что трех вратарей не найти? Вызывает Гильерме, зятя и осетина. Смотрите дальше на мучения нашей сборной, пока чабан в сборной я даже смотреть игры сборной не буду, не говоря о том чтоб болеть за этих инвалидов! А то что в сборной не кому играть это не значит что не кому играть! Просто чабан хорошо пристроился на конвертах из Газпрома. Его всё устраивает. Выходить в дивизион А он не будет, там ведь топ сборные и они нам наваляют как сербы. Попали на ЧМ без отбора, плюс фифа за хороший прием подарил нам в группу саудитов и Египет. Хозяевам всегда такой подарок делают, чтоб перед своими не опозорились. За последние лет 20 из стран хозяев из группы не вышли только сборная ЮАР. Так что не надо нам заливать про успешное выступление на ЧМ. Наш уровень показали сборная Уругвая. Та и Испания и Хорватия играли с нашими кривоножками в кошки мышки. Могли накидать по самое не балуй.

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      Рейтинг: +7885

      NewLife > Hektor 84 6 минут назад

      +++

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      Рейтинг: +6472

      Alekxei Z. 47 минут назад

      Ну что вы этого приблуду спрашиваете ?
      При нём на крупные турниры или не попадали , или всё скандалами заканчивалось. Тот ещё "фрукт", эксперт х..в !!!
      Что значит 25 не набираем ? Основа плюс молодёжка , как и везде во всём мире. Уровень низкий ? Так было всегда. На Евро -08 попали благодаря хорватам, на ЧМ-18 слава Богу без отбора , где Саудов и Египет без Салаха сподобились обыграть. Одни понты и лживый " ура-патриотизм ".
      Не надо рубаху на груди рвать , достаточно посмотреть рейтинг ФИФА.

      3
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      Рейтинг: +16200

      vladimir-7 55 минут назад

      Господин Колосков, вы и правда надеетесь, что новые подходы к тактике
      и тренировочным процессам осуществит главный тренер-дуб с капитаном-бревном? Не хотят команды РПЛ играть на Кубок России
      и не хотят участвовать в ЛЕ, но приходится, вот и результаты.

      1
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      Рейтинг: +1361

      STAFOR13 1 час назад

      оптимизация во всех сферах, лет через 5 многие поймут, но будет поздно

      1
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      Рейтинг: +534

      амани 1 час назад

      ахахах только узнал.......пи----ц..полный. слов нет

      1
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      Рейтинг: +764

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Значит, изменений никаких не будет, найс! Желаю нашей недолиге вылететь из 10 лиг

      3
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      Рейтинг: +7919

      Puddle 1 час назад

      кэффициентов ?

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