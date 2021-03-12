«Это дно!» Колосков – о восьмом месте России в таблице коэффициентов УЕФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал падение России на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

«Шансы вернуть былые позиции есть. Тот же «Локомотив» показал, что может играть с грандами. Да и другие команды в отдельных матчах выглядели неплохо.

Нам не нужны реформы! Необходимы новые подходы к организации тренировочного процесса. Это не только физическая подготовка, а прежде всего тактика. Да, мы на дне, дальше уже некуда! 26 матчей и только одну игру выиграли. Это дно! Надо выбираться из этого.

Дело не в лимите, его нужно отменять только, когда у нас будут косяками приходить молодые игроки. А как сейчас это сделать? У нас в сборную-то еле-еле набирается 25 человек», – цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».