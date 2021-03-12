Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Дзюба – лучший нападающий в России. Без него сборная не может играть»

Канчельскис: «Дзюба – лучший нападающий в России. Без него сборная не может играть»

12 марта 2021, 09:54
18

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает правильным вызов нападающего «Зенита» Артeма Дзюбы в национальную команду для участия в отборочных матчах к ЧМ-2022.

– Конечно, Дзюба заслуживает вызова в сборную России. В предыдущих матчах мы увидели, что кроме него у нас нет нападающих.

– Соболев сделал дубль в матче с «Краснодаром», Смолов вернулся после травмы и забил гол «Арсеналу».

– Соболев пока не проявил себя в сборной. Показателем был матч с Сербией. Какие могут быть обсуждения? В данный момент Дзюба – лучший нападающий в России. Есть данные у Соболева. Надеемся, что Кокорин заиграет в «Фиорентине», но на это нужно время. У Смолова много травм.

– Сейчас Дзюба не в лучшей форме: три матча, ни одного забитого мяча и голевой передачи, выглядит тяжеловато.

– Думаю, что он поможет сборной. Все увидели, что без Дзюбы команда не может играть. При нем было ясно, в какой футбол играем: идет длинная передача, а Дзюба цепляется за мяч и его сбрасывает. Без Дзюбы были растерянные. Не знали, что делать.

  • Дзюба забил 11 голов и сделал четыре ассиста в 19 матчах текущего сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Канчельскис Андрей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
general.lizyukov
1615532604
Докатились, из 140 миллионов не найти 11 ногомячистов.
Ответить
NewLife
1615537948
)))))))))))))))))))))ххаха полный угар, санитары, берите его.
Ответить
амани
1615538671
докатились. Дзюба самый лучший в России.......Кончельский предлагает. бей- беги даже не смешно...
Ответить
vladimir-7
1615539316
Вопрос Канчельскому: а как может показать что-то тот же А.Соболев, если его не вызывает "супер тренер" сборной С. Черчесов и второе: а что Дзюба показал в последних играх, что в сборной, что в Зените? Может быть у него давно начались критические годы, вместо дней?
Ответить
Korsar_03
1615541020
Даже зелёным выделено и чётко обозначено, что наша сборная играет в тупой дзюбол, а не в футбол.
Ответить
Hektor 84
1615541114
А чем шлюпа себя в сборной проявил? Он то и в чемпе уже забыл как забивать. То что он первый в списке бомбардиров чемпа еще ни о чем не говорит, там половина с левых пенок. В сборной просто нет тренера, потому и нет игры. Шлюпа тут причем? То что он назабивал карликовым сборным? А сколько голов он топам забивал типа Бельгии или хотя бы той же Сербии? Та и задолбала эта тактика забросы на стоячего шлюпу. Нет тренера, нет идей, нет тактики и нет игры. На Евро будет фиаско! Сборную натянут даже финны, про Бельгию и Данию просто молчу.
Ответить
Hektor 84
1615541444
Та и что то Канчельскис переобулся! То он сборную и чабана с шлюпой критиковал перед и после каждой игры. Говорил что сборная за 4 года только у одной топ сборной выиграла и то по пенальти. А тут такое выдал! Что Андрюша с ТВ задвигают? Не по хаспромовски поешь)))
Ответить
nik55
1615551390
Канчельскис сколько тебе заплатили за такие слова ?
Ответить
ySS
1615557396
Сборная с Головиным и без него - две разные команды, а деревьев хватает
Ответить
fabio_c
1615914973
тогда нафиг нужна такая сборная?
Ответить
Главные новости
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
9
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
5
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+