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    Канчельскис: «Дзюба – лучший нападающий в России. Без него сборная не может играть»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает правильным вызов нападающего «Зенита» Артeма Дзюбы в национальную команду для участия в отборочных матчах к ЧМ-2022.

    – Конечно, Дзюба заслуживает вызова в сборную России. В предыдущих матчах мы увидели, что кроме него у нас нет нападающих.

    – Соболев сделал дубль в матче с «Краснодаром», Смолов вернулся после травмы и забил гол «Арсеналу».

    – Соболев пока не проявил себя в сборной. Показателем был матч с Сербией. Какие могут быть обсуждения? В данный момент Дзюба – лучший нападающий в России. Есть данные у Соболева. Надеемся, что Кокорин заиграет в «Фиорентине», но на это нужно время. У Смолова много травм.

    – Сейчас Дзюба не в лучшей форме: три матча, ни одного забитого мяча и голевой передачи, выглядит тяжеловато.

    – Думаю, что он поможет сборной. Все увидели, что без Дзюбы команда не может играть. При нем было ясно, в какой футбол играем: идет длинная передача, а Дзюба цепляется за мяч и его сбрасывает. Без Дзюбы были растерянные. Не знали, что делать.

    • Дзюба забил 11 голов и сделал четыре ассиста в 19 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2874

      general.lizyukov 54 минуты назад

      Докатились, из 140 миллионов не найти 11 ногомячистов.

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      Рейтинг: +19710

      silver29 54 минуты назад

      офигительная тактика заброс за воротник шлюбе (((( только вот он все больше за щеку берет и не цепляется.

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