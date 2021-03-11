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    «Фиорентина»: «Кокорин со вчерашнего дня тренируется по индивидуальной программе»

    В «Фиорентине» прокомментировали состояние нападающего Александра Кокорина, который продолжает восстанавливаться после травмы.

    «Со вчерашнего дня Кокорин тренируется отдельно от команды, по индивидуальной программе. Медики следят за его состоянием каждый день. Пока еще нельзя сказать, будет ли он готов сыграть с «Беневенто», – цитирует пресс-службу «Фиорентины» «Р-Спорт».

    • «Фиорентина» сыграет с «Беневенто» в субботу, 13 марта.
    • Ожидалось, что Кокорин пропустит из-за травмы минимум одну неделю.
    • В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро. Нападающий провел три матча за новый клуб.

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    Источник: «Р-Спорт»

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