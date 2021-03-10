Пирло: «Все могло сложиться для «Ювентуса» по-другому, забей мы в начале»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Туринцы проиграли по сумме двух встреч и вылетели из турнира.

«Мы хорошо начали матч, могли сразу же открыть счет после удара Альваро Мораты. Но не получилось, потому сразу же пропустили с пенальти и даже могли проигрывать 0:2. Во втором тайме играли уже так, как надо, чему помогло и численное большинство.

Все могло сложиться по-другому, если бы мы забили в дебюте. Когда ты пропускаешь, матч идет по совершенно другому сценарию», – сказал Пирло.

Пирло – об отставке после вылета из ЛЧ: «Меня это не беспокоит. Я пришел в долгосрочный проект»