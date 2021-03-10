Лига чемпионов. «Порту» выбил «Ювентус», играя в меньшинстве с 54-й минуты

«Порту» проиграл «Ювентусу» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но вышел в 1/4 финала турнира по сумме двух матчей.

«Порту» открыл счет на 19-й минуте благодаря голу Сержиу Оливейры с пенальти.

«Ювентус» сравнял счет в начале второго тайма – с передачи Криштиану Роналду забил Федерико Кьеза. Спустя 14 минут он формил дубль и стал первым итальянцем из «Ювентуса» за 22 года, забившим 2+ мяча в матче плей-офф ЛЧ. 23-летний вингер перевел игру в дополнительное время.

На 52-й минуте форвард гостей Мехди Тареми получил желтую карточку, а спустя две минуты судья вынес ему второе предупреждение за удар по мячу после свистка. «Порту» доигрывал матч в меньшинстве.

Путевку в четвертьфинал «Порту» принес гол Сержиу Оливейры со штрафного на 115-й минуте матча. Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо вывел свою команду вперед на 117-й минуте, но этого не хватило для прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус» вылетел в 1/8 финала ЛЧ во втором сезоне подряд.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ювентус (Италия) – Порту (Португалия) – 3:2 (0:1, 2:1, 3:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Оливейра (с пенальти), 19; 1:1 – Кьеза, 49; 2:1 – Кьеза, 63; 2:2 – Оливейра, 115; 3:2 – Рабьо, 117.

«Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи (Де Лигт, 75), Куадрадо, Рабьо, Артур (Кулушевски, 102), Рэмзи (МакКенни, 75), Кьеза (Бернардески, 102), Мората, Роналду.

«Порту»: Маркесин, Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси (Луис Диас, 71), Сержиу Оливейра (Ндиайе, 118), Урибе (Груич, 90), Корона (Лейте, 118), Отавио (Сарр, 62), Марега (Тони, 106), Тареми.

Предупреждения: Кьеза, 90+3; Куадрадо, 92; Бернардески, 103; Рабьо, 114 – Отавио, 45+2; Сержиу Оливейра, 97; Мбемба, 120+2.

Удаления: нет – Тареми, 54 (вторая ж. к.).

Первый матч: 1:2

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