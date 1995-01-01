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    Лига чемпионов. «Порту» выбил «Ювентус», играя в меньшинстве с 54-й минуты

    «Порту» проиграл «Ювентусу» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но вышел в 1/4 финала турнира по сумме двух матчей.

    «Порту» открыл счет на 19-й минуте благодаря голу Сержиу Оливейры с пенальти.

    «Ювентус» сравнял счет в начале второго тайма – с передачи Криштиану Роналду забил Федерико Кьеза. Спустя 14 минут он формил дубль и стал первым итальянцем из «Ювентуса» за 22 года, забившим 2+ мяча в матче плей-офф ЛЧ. 23-летний вингер перевел игру в дополнительное время.

    На 52-й минуте форвард гостей Мехди Тареми получил желтую карточку, а спустя две минуты судья вынес ему второе предупреждение за удар по мячу после свистка. «Порту» доигрывал матч в меньшинстве.

    Путевку в четвертьфинал «Порту» принес гол Сержиу Оливейры со штрафного на 115-й минуте матча. Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо вывел свою команду вперед на 117-й минуте, но этого не хватило для прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Ювентус» вылетел в 1/8 финала ЛЧ во втором сезоне подряд.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Ювентус (Италия) – Порту (Португалия) – 3:2 (0:1, 2:1, 3:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Оливейра (с пенальти), 19; 1:1 – Кьеза, 49; 2:1 – Кьеза, 63; 2:2 – Оливейра, 115; 3:2 – Рабьо, 117.

    «Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи (Де Лигт, 75), Куадрадо, Рабьо, Артур (Кулушевски, 102), Рэмзи (МакКенни, 75), Кьеза (Бернардески, 102), Мората, Роналду.

    «Порту»: Маркесин, Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси (Луис Диас, 71), Сержиу Оливейра (Ндиайе, 118), Урибе (Груич, 90), Корона (Лейте, 118), Отавио (Сарр, 62), Марега (Тони, 106), Тареми.

    Предупреждения: Кьеза, 90+3; Куадрадо, 92; Бернардески, 103; Рабьо, 114 – Отавио, 45+2; Сержиу Оливейра, 97; Мбемба, 120+2.

    Удаления: нет – Тареми (вторая ж. к.).

    Первый матч: 1:2

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8642

      Hektor 84 1 час назад

      Форца Интер!!! И этот хлам вынес некогда интериста Консейсао)))

      1
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      Рейтинг: +4807

      dinar7777dinar > Hektor 84 1 час назад

      Интер чемпион и это надо признать кабинетусу который не смог по какой то причине купить очередной сериал.

      1
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      Рейтинг: +8642

      Hektor 84 1 час назад

      Порту поимел старую клячу вместе с Пеналдой))) это им аукаются все их купленные чемпионства

      1
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      Рейтинг: +4807

      dinar7777dinar 1 час назад

      ахахахаахах ! Аньелли заявлял когда брали Роналду что покупаем его для ЛЧ . третий сезон ! 2 вылета в 1/8 финала ! )))))) тут даже сериал не смогли купить как обычно !! ))))))) порту красавцы !

      1
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      Рейтинг: +19371

      bset 1 час назад

      То ли Ювентус все таки не команда Роналду, то ли карьера уже к закату идет. Собирай чемоданы, Криштиану, и езжай в США. Там много денег заработаешь.

      2
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      Рейтинг: +4807

      dinar7777dinar > bset 1 час назад

      псг или кувейтские или катарские клубы !

      1
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      Рейтинг: +10483

      DeStar 1 час назад

      огонище матч!
      думал будет ГГ
      и КК ЛЕВЕЙШАЯ, кто ж дает 2 жк за 2 минуты, когда вторая жк за вынос мяча? некоторые судьи пенки бояться ставить, чтобы не портить матч, а как можно удалить чела за вынос мяча после того как он только что и так же получил? бредятина, думал судья игру сломал, но оказалось как оказалось.

      3
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      Рейтинг: +4807

      dinar7777dinar > DeStar 1 час назад

      вообще ! левее карты нет ! в италии это было бы обычное дело а тут всей командой как обычно блюве просит карточки просит пеньки в любом столкновении ! тренерам блюве надо вбить игрокам что это не сериал это лч !!

      0
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      Рейтинг: +3306

      Черкизовский Кот 1 час назад

      "Корона покидает поле".
      Будем верить, что фраза пророческая.

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