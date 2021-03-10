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  • Лига чемпионов. «Порту» выбил «Ювентус», играя в меньшинстве с 54-й минуты

Лига чемпионов. «Порту» выбил «Ювентус», играя в меньшинстве с 54-й минуты

10 марта 2021, 01:42
29

«Порту» проиграл «Ювентусу» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но вышел в 1/4 финала турнира по сумме двух матчей.

«Порту» открыл счет на 19-й минуте благодаря голу Сержиу Оливейры с пенальти.

«Ювентус» сравнял счет в начале второго тайма – с передачи Криштиану Роналду забил Федерико Кьеза. Спустя 14 минут он формил дубль и стал первым итальянцем из «Ювентуса» за 22 года, забившим 2+ мяча в матче плей-офф ЛЧ. 23-летний вингер перевел игру в дополнительное время.

На 52-й минуте форвард гостей Мехди Тареми получил желтую карточку, а спустя две минуты судья вынес ему второе предупреждение за удар по мячу после свистка. «Порту» доигрывал матч в меньшинстве.

Путевку в четвертьфинал «Порту» принес гол Сержиу Оливейры со штрафного на 115-й минуте матча. Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо вывел свою команду вперед на 117-й минуте, но этого не хватило для прохода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус» вылетел в 1/8 финала ЛЧ во втором сезоне подряд.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ювентус (Италия) – Порту (Португалия) – 3:2 (0:1, 2:1, 3:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Оливейра (с пенальти), 19; 1:1 – Кьеза, 49; 2:1 – Кьеза, 63; 2:2 – Оливейра, 115; 3:2 – Рабьо, 117.

«Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи (Де Лигт, 75), Куадрадо, Рабьо, Артур (Кулушевски, 102), Рэмзи (МакКенни, 75), Кьеза (Бернардески, 102), Мората, Роналду.

«Порту»: Маркесин, Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси (Луис Диас, 71), Сержиу Оливейра (Ндиайе, 118), Урибе (Груич, 90), Корона (Лейте, 118), Отавио (Сарр, 62), Марега (Тони, 106), Тареми.

Предупреждения: Кьеза, 90+3; Куадрадо, 92; Бернардески, 103; Рабьо, 114 – Отавио, 45+2; Сержиу Оливейра, 97; Мбемба, 120+2.

Удаления: нет – Тареми, 54 (вторая ж. к.).

Первый матч: 1:2

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Порту
Комментарии (29)
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Черкизовский Кот
1615329773
"Корона покидает поле". Будем верить, что фраза пророческая.
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DeStar
1615329843
огонище матч! думал будет ГГ и КК ЛЕВЕЙШАЯ, кто ж дает 2 жк за 2 минуты, когда вторая жк за вынос мяча? некоторые судьи пенки бояться ставить, чтобы не портить матч, а как можно удалить чела за вынос мяча после того как он только что и так же получил? бредятина, думал судья игру сломал, но оказалось как оказалось.
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dinar7777dinar
1615330026
ахахахаахах ! Аньелли заявлял когда брали Роналду что покупаем его для ЛЧ . третий сезон ! 2 вылета в 1/8 финала ! )))))) тут даже сериал не смогли купить как обычно !! ))))))) порту красавцы !
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Hektor 84
1615330489
Порту поимел старую клячу вместе с Пеналдой))) это им аукаются все их купленные чемпионства
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Hektor 84
1615330569
Форца Интер!!! И этот хлам вынес некогда интериста Консейсао)))
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Maxi_7
1615336610
В принципе, без разницы для Юве - что сейчас вылетать, что на последующих стадиях... все мы прекрасно понимаем, что этот Ювентус на данный момент очень слаб и даже близко не претендовал бы на победу в турнире.
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Skull_Boy
1615346567
Молодцы и как писал раньше плакса и делает, что ждет пас в ноги на пустые ворота, а так толку от него нет и любой адекватный тренер поменял бы его еще в перерыве, как делал это Сарри, но нытику это не нравится пошел наныл и теперь терпила же у руля
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Hektor 84
1615350215
Пирло плакался и отмазки лепил, что Интер хорошо выступает от того что играет только в одном турнире. Теперь и вы олени в одном турнире)))) Надеюсь в ближайшие сезоны и на долго Интер с Миланом и близко не подпустят старуху до первого места!!!
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neveldomha
1615353719
Кроме Кьезы у Ювы и вспомнить то некого.
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Cules2013
1615356136
Ювентус сейчас не в той форме, чтобы реально что-то серьёзное показать в ЛЧ. Это ясно было ещё пару месяцев назад, и с тех пор, увы для туринцев, ничего не изменилось. Другое дело, что даже так, мы все как один после жеребьёвки наванговали, что Юве-Порту самая простая и однозначная пара. А оно вон как вышло.
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