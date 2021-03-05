«Манчестер Юнайтед» планирует увеличить зарплату Фернандеша в два раза

Условия контракта полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша вскоре будут пересмотрены. Планируется, что зарплата португальца вырастет в два раза.

После изменений Фернандеш будет получать более чем 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.