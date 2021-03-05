«Манчестер Юнайтед» планирует увеличить зарплату Фернандеша в два раза

Условия контракта полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша вскоре будут пересмотрены. Планируется, что зарплата португальца вырастет в два раза.
После изменений Фернандеш будет получать более чем 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Манчестерцы купили Фернандеша в январе 2020 года.
- Фернандеш в сезоне АПЛ провел 27 матчей, забил 15 голов, сделал 10 результативных пасов.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.
Источник: твиттер Transfer News
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