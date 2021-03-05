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    «Манчестер Юнайтед» планирует увеличить зарплату Фернандеша в два раза

    Условия контракта полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша вскоре будут пересмотрены. Планируется, что зарплата португальца вырастет в два раза.

    После изменений Фернандеш будет получать более чем 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    • Манчестерцы купили Фернандеша в январе 2020 года.
    • Фернандеш в сезоне АПЛ провел 27 матчей, забил 15 голов, сделал 10 результативных пасов.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News

    Агрегатор трансферных новостей, существующий с 2013 года. Аудитория - более 230 тысяч подписчиков.

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    05.03.2021 20:53
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