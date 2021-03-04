Кубок Испании. «Барселона» была в секундах от вылета, но разгромила «Севилью» и вышла в финал

«Барселона» смогла отыграть гандикап первого матча в ответной игре полуфинала Кубка Испании против «Севильи». Каталонцев спас гол на 94-й минуте, переведший противостояние в дополнительное время.

На 73-й минуте севильцы не забили с пенальти – удар не реализовал Лукас Окампос.

Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

Барселона – Севилья – 3:0 (1:0; 1:0: 1:0)

Голы: 1:0 – Дембеле, 12; 2:0 – Пике, 90+4; 3:0 – Брайтвайт, 95.

Удаления: нет – Фернандо, 90+2 (вторая ж.к.).

Первый матч: 0:2.

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