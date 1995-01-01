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    Кубок Испании. «Барселона» была в секундах от вылета, но разгромила «Севилью» и вышла в финал

    «Барселона» смогла отыграть гандикап первого матча в ответной игре полуфинала Кубка Испании против «Севильи». Каталонцев спас гол на 94-й минуте, переведший противостояние в дополнительное время.

    На 73-й минуте севильцы не забили с пенальти – удар не реализовал Лукас Окампос.

    Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

    Барселона – Севилья – 3:0 (1:0; 1:0: 1:0)

    Голы: 1:0 – Дембеле, 12; 2:0 – Пике, 90+4; 3:0 – Брайтвайт, 95.

    Удаления: нет – Фернандо, 90+2 (вторая ж.к.).

    Первый матч: 0:2.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:32
    Комментарии26
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      Рейтинг: +45624

      portero 5 часов назад

      Да уж и не надеялся, насколько хватит только Барсы...

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      Рейтинг: +6818

      KPCCSPB 6 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль, Барселона со своей игрой, не заслуживает вообще куда-то дальше проходить, в любом турнире.

      -4
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      Рейтинг: +83

      BarcaRulezz > KPCCSPB 5 часов назад

      Сорян мистер хейтор, но своей игрой она как раз таки заслужила проход, не грусти.

      3
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      ...
      Рейтинг: +6818

      KPCCSPB > BarcaRulezz 4 часа назад

      Ага, заслужила, с таким составом и бюджетом, отскакивать. ПСЖ вас нагнул так, как и Бавария, Ливер, Рома, что долго разгибаться придётся.

      1
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      Рейтинг: +7372

      Puddle > KPCCSPB 3 часа назад

      ПСЖ еще, к сожалению, не нагнул! Боюсь этих п*дорасов опять могут судьи протащить! Один лишь левый пеналь, после чего путалона повела чего стоит!

      0
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      Рейтинг: +6818

      KPCCSPB > Puddle 3 часа назад

      Ну, они на выезде будут, там судья не рискнет думаю, да и состав не позволит, гному уже ничего не надо. Надеюсь там ещё 3-4 закатят, чтобы унизить их, за тот раз.

      2
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      Рейтинг: +83

      BarcaRulezz > KPCCSPB 16 минут назад

      Состав конечно бомба, если читать по фамилиям не вникая и даже не смотреть кто и сколько на травме. Я конечно неадекватнам не отвечаю обычно, но меня всегда интересовало, почему человек что-то хейтит слепо и пытается везде уколоть? Вот тебе вообще какое дело до клуба, который тебе по идее не интересен, чтобы срать в комментах и там кореш твой по профессии тоже пусть ответит если увидит. Я таким даже в школе не страдал

      0
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      Рейтинг: +3731

      maygli 12 часов назад

      Севилья в меньшинстве играла лучше Барсы и могла забить. Было ощущение, что Барса не знает , как играть против 8 игроков, а при равных составах доминировала.

      0
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      Рейтинг: +83

      BarcaRulezz > maygli 5 часов назад

      Играла лучше? Чего? Мы один и тот же матч смотрели? Я понимаю там хейтить клуб, но откровенную глупость нести самим не стыдно?

      3
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      Рейтинг: +54

      Lokomotiv7 > maygli 4 часа назад

      каких 8 ? Даун, второго игрока удалили с трибуны , а не с игры!

      2
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      Рейтинг: +3731

      maygli > Lokomotiv7 27 минут назад

      Не суди о других по себе.

      0
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      Рейтинг: +3731

      maygli > BarcaRulezz 25 минут назад

      Ты наверно спал и не видел последних минут дополнительного времени игры. Басра спаслась чудом, не пропустила.

      0
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      Рейтинг: +83

      BarcaRulezz > maygli 21 минуту назад

      Ерунду не неси, Севилья полностью провалилась, статистика будет объективней, чем мнение хейтора.

      0
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      Рейтинг: +3731

      maygli > BarcaRulezz 7 минут назад

      Такое ощущение, что ты не весь комментарий читаешь, а только часть. Я же писал, что Барселона доминировала в этой игре. Но последние минуты доп. времени Севилья атаковала и могла забить. Барсе повезло, что удержали счёт играя в большинстве не доведя до серии пенальти. Ну посмотри концовку игры 5-7 минут ещё раз.

      0
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      Рейтинг: +273

      DyadyaWel 13 часов назад

      Только сейчас становиться видна работа Кумана: появился прессинг и командная работа против мяча, пытаются в атаке решать задачи без непосредственного влияния Месси, хотя и с большим скрипом. Ну и главное - начали дожимать результат даже в не очень удачных поединках.

      4
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      Рейтинг: +2283

      FENIX-SL > DyadyaWel 13 часов назад

      месси уже не хватает физухи)

      жаль севилью конечно
      не заслужили такого
      но деньги у барсы есть
      как и у реала

      -1
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      ...
      Рейтинг: +273

      DyadyaWel > FENIX-SL 13 часов назад

      Почему же не заслужили? Как по мне - это расплата за трусливую игру в атаке. Я думал Севилья спецом слила игру в Ла Лиге под тактику в кубке, а оказалось что весь план был: сидеть в окопах и надеяться на закидушки в штрафную.

      1
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      Рейтинг: -731

      СуперПАВ9 > DyadyaWel 13 часов назад

      Если у вас двоих удалят вас и тамбов натянет

      -2
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      Рейтинг: +83

      BarcaRulezz > СуперПАВ9 4 часа назад

      Удалили одного полевого игра дуреха

      2
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      Рейтинг: +2143

      CSKA57 > BarcaRulezz 4 часа назад

      Кое-кто футбол не смотрел, а слушал... Или читал новости.

      2
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      Рейтинг: +83

      BarcaRulezz > CSKA57 23 минуты назад

      Похоже это про вас) Посмотрите матч, потом жду извинений

      0
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      Рейтинг: -731

      СуперПАВ9 13 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судьи вытащили бабселону

      -4
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      Рейтинг: +273

      DyadyaWel > СуперПАВ9 13 часов назад

      Да, забили три мяча в ворота Севильи. Красную тряпку в головы сними...

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      Рейтинг: -731

      СуперПАВ9 > DyadyaWel 13 часов назад

      Вас псж просто уничтожит

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      Рейтинг: +2143

      CSKA57 > СуперПАВ9 4 часа назад

      Поживем - увидим!

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      Рейтинг: +8466

      Hektor 84 > СуперПАВ9 27 минут назад

      А если не уничтожит? На что готов!

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