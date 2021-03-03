Баринов: «Через пять лет вижу себя в Европе. Это цель»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своих планах на будущее. Россиянин отметил, что хотел бы поиграть в Бундеслиге.
– Смотришь чемпионаты других стран?
– Да. Англия, Испания, Италия и Германия.
– По-прежнему хочешь в Германию?
– Да.
– Где видишь себя через пять лет?
– Не буду загадывать, но где-нибудь в Европе. Это цель.
– Бороться за золото в России или играть за условный «Эвертон»?
– Играть за «Эвертон». В России я уже становился чемпионом.
- Баринов не играл с августа 2020 года из-за травмы крестообразных связок.
- Он вышел на замену в конце матча с ЦСКА на этих выходных.
- Контракт игрока с «Локо» – до 2023 года.
Источник: сайт «Локомотива»