Баринов: «Через пять лет вижу себя в Европе. Это цель»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своих планах на будущее. Россиянин отметил, что хотел бы поиграть в Бундеслиге.

– Смотришь чемпионаты других стран?

– Да. Англия, Испания, Италия и Германия.

– По-прежнему хочешь в Германию?

– Да.

– Где видишь себя через пять лет?

– Не буду загадывать, но где-нибудь в Европе. Это цель.

– Бороться за золото в России или играть за условный «Эвертон»?

– Играть за «Эвертон». В России я уже становился чемпионом.