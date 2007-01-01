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    Баринов: «Через пять лет вижу себя в Европе. Это цель»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своих планах на будущее. Россиянин отметил, что хотел бы поиграть в Бундеслиге.

    – Смотришь чемпионаты других стран?

    – Да. Англия, Испания, Италия и Германия.

    – По-прежнему хочешь в Германию?

    – Да.

    – Где видишь себя через пять лет?

    – Не буду загадывать, но где-нибудь в Европе. Это цель.

    – Бороться за золото в России или играть за условный «Эвертон»?

    – Играть за «Эвертон». В России я уже становился чемпионом.

    • Баринов не играл с августа 2020 года из-за травмы крестообразных связок.
    • Он вышел на замену в конце матча с ЦСКА на этих выходных.
    • Контракт игрока с «Локо» – до 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1429

      spam2009 3 часа назад

      Боюсь только Европа этого не видит

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      Рейтинг: +2768

      neim 4 часа назад

      Как в Зенит попадёшь, так и про Европу забудешь.

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      Рейтинг: +1664

      Алехсбургер. 6 часов назад

      С детства за Ференцварош...

      0
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      Рейтинг: +4492

      Cleaner 6 часов назад

      Нужно видеть себя ЧЕМПИОНОМ! Кокорин вон в Европе, а толку от этого. Европа ради Европы это не цель.

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      Рейтинг: +19304

      bset > Cleaner 6 часов назад

      Быть первым парнем на деревне лучше, чем быть вторым, но в городе? Можно тогда уйти в любительскую лигу Москвы и постоянно становиться чемпионом. Вот уже достижение будет. Покруче Гены Букина))

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      Рейтинг: +4492

      Cleaner > bset 6 часов назад

      Лучше быть чемпионом России, чем полировать лавку Фиорентины. Не передергивайте...

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      Рейтинг: +4492

      Cleaner > bset 6 часов назад

      Да лучше быть чемпионом Эстонии, чем полировать лавку в Фиорентине!

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      Рейтинг: +1292

      elessar arnor > Cleaner 2 часа назад

      чемпион РФ, огребающий от бельгийского клуба, ну такое

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      Рейтинг: +19304

      bset > Cleaner 2 часа назад

      И в это же время какой-нибудь парень из любительской лиги, которого зовут на просмотр в Локомотив, "Не, лучше быть чемпионом Москвы, чем полировать лавку Локомотива". Только он никогда не узнает, будет он на лавке или будет уже чемпионом России становиться, пока не попробует. Также и с Италией. Еще слишком мало времени прошло, чтобы делать выводы. Через сезон или два будет понятно, кто на что в Европе наиграл.

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      Рейтинг: +4492

      Cleaner > bset 12 секунд назад

      Да не хотят они в Европу, блаблабла все это. Их и тут неплохо кормят. Дмитрию 24! А он загадывает лет через 5 в Европе играть!!!

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