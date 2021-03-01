Гогниев – о стычке с судьей: «Нужно рассматривать не только следствие, но и причину»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев извинился за инцидент с его участием в матче 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3).

Напомним, Гогниев после финального свистка нанес удар арбитру Артему Чистякову в область живота и угрожал ему физической расправой.

«Прежде всего, я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в Интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду.

Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину.

При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, что не сдержал свои эмоции. Знаю, какую большую работу РФС и ФНЛ ведут, чтобы сделать российский футбол чище. Как и любой другой клуб, «Алания» приветствует это.

Еще раз приношу извинения руководству нашего клуба и всего российского футбола и жду справедливое решение КДК», – цитирует Гониева пресс-служба клуба.

Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

КДК оценит поведение Гогниева 3 марта. Тренер «Алании» приглашен на заседание.

Кержаков – о стычке Гогниева с судьей: «Уверен, Спартак сожалеет. В футболе не место рукоприкладству»