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  • Гогниев – о стычке с судьей: «Нужно рассматривать не только следствие, но и причину»

Гогниев – о стычке с судьей: «Нужно рассматривать не только следствие, но и причину»

1 марта 2021, 18:46
3

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев извинился за инцидент с его участием в матче 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3).

Напомним, Гогниев после финального свистка нанес удар арбитру Артему Чистякову в область живота и угрожал ему физической расправой.

«Прежде всего, я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в Интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду.

Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину.

При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, что не сдержал свои эмоции. Знаю, какую большую работу РФС и ФНЛ ведут, чтобы сделать российский футбол чище. Как и любой другой клуб, «Алания» приветствует это.

Еще раз приношу извинения руководству нашего клуба и всего российского футбола и жду справедливое решение КДК», – цитирует Гониева пресс-служба клуба.

  • Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.
  • КДК оценит поведение Гогниева 3 марта. Тренер «Алании» приглашен на заседание.

Кержаков – о стычке Гогниева с судьей: «Уверен, Спартак сожалеет. В футболе не место рукоприкладству»

Источник: официальный сайт «Алании»
Россия. ФНЛ Алания Гогниев Спартак
Комментарии (3)
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Ганнибал Лектор
1614614298
Гогниев - спокойный в целом мужик. Я думаю, что дыма без огня не бывает
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portero
1614615766
Интересно послушать экспердов РФС, что скажут и какова дисква? Могут и судью обвинить, в чем нибуть и его отстранить...
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nadezhdawuus
1614661731
Xoчeшь TрaxHyть юнyю MалышKу?! Еcли да, то peгиCTpиpyйся по ccылкe, там морe pa3BpаTных дeBок кoTоpыe xoTят члeHa, вoт -------- https://zii.bz/WBFOsJ
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