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    Гогниев – о стычке с судьей: «Нужно рассматривать не только следствие, но и причину»

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев извинился за инцидент с его участием в матче 27-го тура ФНЛ с «Томью» (2:3).

    Напомним, Гогниев после финального свистка нанес удар арбитру Артему Чистякову в область живота и угрожал ему физической расправой.

    «Прежде всего, я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в Интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду.

    Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину.

    При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, что не сдержал свои эмоции. Знаю, какую большую работу РФС и ФНЛ ведут, чтобы сделать российский футбол чище. Как и любой другой клуб, «Алания» приветствует это.

    Еще раз приношу извинения руководству нашего клуба и всего российского футбола и жду справедливое решение КДК», – цитирует Гониева пресс-служба клуба.

    • Гогниеву грозит запрет на осуществление любой футбольной деятельности на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.
    • КДК оценит поведение Гогниева 3 марта. Тренер «Алании» приглашен на заседание.

    Кержаков – о стычке Гогниева с судьей: «Уверен, Спартак сожалеет. В футболе не место рукоприкладству»

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    Источник: официальный сайт «Алании»

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    01.03.2021 18:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: 0

      nadezhdawuus 12 часов назад


      Xoчeшь TрaxHyть юнyю MалышKу?! Еcли да, то peгиCTpиpyйся по ccылкe, там морe pa3BpаTных дeBок кoTоpыe xoTят члeHa, вoт -------- https://zii.bz/WBFOsJ

      0
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      Рейтинг: +4484

      Cleaner 21 час назад

      Опять отмажут, как Рому Широкова. Тьфу...

      0
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      Рейтинг: +45611

      portero 1 марта, 19:22

      Интересно послушать экспердов РФС, что скажут и какова дисква? Могут и судью обвинить, в чем нибуть и его отстранить...

      1
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      Рейтинг: +3764

      Ганнибал Лектор 1 марта, 18:58

      Гогниев - спокойный в целом мужик. Я думаю, что дыма без огня не бывает

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