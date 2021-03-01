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    Захарян: «Очень рад, что получилось заработать пенальти и забить. Главное, что «Динамо» победило»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопросы о матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата».

    • Москвичи выиграли со счетом 2:1.
    • 17-летний футболист забил в этой встрече дебютный гол.
    • Также он заработал для своей команды пенальти.

    – Можно сказать, что у вас сегодня получился дебют мечты в стартовом составе?

    – Да, я очень рад, что получилось заработать пенальти и забить. Главное, что команда победила. Теперь нужно работать дальше и продолжать в том же духе.

    – Когда вы узнали, что выйдете в старте, какие эмоции испытали?

    – Ко мне подошeл главный тренер, мы поговорили, и он сказал, что я буду в стартовом составе. Перед матчем немного волновался, но во время игры всe прошло.

    – Расскажите, как удалось забить мяч.

    – Я видел, что защитник уже меня перекрывает, пришлось убирать его на замахе и протыкать мяч мимо вратаря. Получилось удачно.

    – Слышали, как ваше имя скандировали болельщики?

    – Да, я очень им благодарен. Они меня очень заряжают, так что постараюсь своей игрой отблагодарить их.

    Захарян забил за «Динамо» в 17 лет и 278 дней. Только два игрока делали это в более раннем возрасте

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    01.03.2021 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1546

      ySS 22 часа назад

      Вот на счет заработать пенальти перебор, нелепый рикошет в руку - это случайность
      А паренек, конечно, молодца, настойчивый)

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