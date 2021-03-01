Захарян: «Очень рад, что получилось заработать пенальти и забить. Главное, что «Динамо» победило»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопросы о матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата».
- Москвичи выиграли со счетом 2:1.
- 17-летний футболист забил в этой встрече дебютный гол.
- Также он заработал для своей команды пенальти.
– Можно сказать, что у вас сегодня получился дебют мечты в стартовом составе?
– Да, я очень рад, что получилось заработать пенальти и забить. Главное, что команда победила. Теперь нужно работать дальше и продолжать в том же духе.
– Когда вы узнали, что выйдете в старте, какие эмоции испытали?
– Ко мне подошeл главный тренер, мы поговорили, и он сказал, что я буду в стартовом составе. Перед матчем немного волновался, но во время игры всe прошло.
– Расскажите, как удалось забить мяч.
– Я видел, что защитник уже меня перекрывает, пришлось убирать его на замахе и протыкать мяч мимо вратаря. Получилось удачно.
– Слышали, как ваше имя скандировали болельщики?
– Да, я очень им благодарен. Они меня очень заряжают, так что постараюсь своей игрой отблагодарить их.
Захарян забил за «Динамо» в 17 лет и 278 дней. Только два игрока делали это в более раннем возрасте