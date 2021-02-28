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    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Судья Пустовойтова: «Главный арбитр РПЛ получает за матч более 100 тысяч рублей, ассистент – 50 тысяч»

    Российский футбольный судья Анастасия Пустовойтова раскрыла зарплату арбитров РПЛ. Речь идет о десятках тысяч рублей.

    «Судья в поле женского чемпионата России получает за матч 15 тысяч рублей, ассистент – 7,5 тысячи. Резервный арбитр получает 1000 рублей.

    Судья мужской РПЛ за работу главным получает за матч более 100 тысяч рублей. Ассистент – 50 тысяч. В мужском футболе больше денег, чем в женском», – сказала Пустовойтова.

    • Пустовойтову назначают в РПЛ резервным арбитром.
    • Пустовойтова – арбитр ФИФА, она работа на женском чемпионате мира.
    • Ранее Пустовойтова играла в футбол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Meduza Originals

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    28.02.2021 19:28
    Комментарии26
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      Рейтинг: +3764

      Ганнибал Лектор 1 марта, 18:56

      Женский футбол - он для извращенцев

      0
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      Рейтинг: +2964

      Axe111 1 марта, 06:48

      Пфф

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша 1 марта, 03:42

      А сколько свистуны получают от федуна?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +266

      вальтер 79 28 февраля, 20:54

      платите мне за матч 30 тысяч и я буду судить что все команды будут довольны эй рпл судейская возьмите меня на работу)))))))))

      0
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      Рейтинг: +42726

      MaxRnD 28 февраля, 19:52

      На хлебе и воде. Надо бы скинуться всем миром, чтобы с голоду не опухли

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13810

      alarm 28 февраля, 19:39

      у тех, кто обслуживает матчи спартака, зарплата примерно в 1000 раз выше! за теми исключениями, когда судят честно (последние 4 игры).

      6
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      Рейтинг: -120

      Pudel_OK > alarm 28 февраля, 23:41

      заткни свой рот и сунь туда х у й

      0
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      Рейтинг: +13810

      alarm > Pudel_OK 1 марта, 00:12

      тяф-тяф) честно - мне даже лень выносить тебя) так что визжи пока))

      5
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      Рейтинг: -120

      Pudel_OK > alarm 1 марта, 00:40

      ты меня выносить? ты можешь вынести х у й изо рота и положить себе тебе. и иди в ванну г Дзюбе. он тебе поможет спрятать. вонять дальше скота кусок и врот тебе

      1
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      Рейтинг: +13810

      alarm > Pudel_OK 1 марта, 00:51

      щеночек обосцанный, тяфкай погромче, плиз)

      6
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      Рейтинг: -120

      Pudel_OK > alarm 1 марта, 01:02

      Я ТЕБЕ ЧТО СКАЗАЛ ПШЕЛ ДРАНЫЙ Г ДЗЮБЕ И УБЛАЖИ ЕГО. ВОЗЬМИ ЕГО Х У Й И ХРУМ-ХРУМ!!!!!!!!!!!! ТЫ СУЩЕСТВО НЕВЫНОСИМОЕ Я ТАКИХ КАК ТЫ НА Х У Й ПОСЫЛАЮ ИДИОТ. К ДЗЮБЕ ИДИ СКАЗАЛ И ВЗДРАЧНИ КАК СЛЕДУЕТ!!!!!! КУСОК

      1
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      Рейтинг: +7200

      Puddle > Pudel_OK 1 марта, 01:08

      Еще одна свинья капсом завизжала! Ты сам хоть разобрал, что написал? Яйца прищимили? Гы-гы-гы!

      6
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      Рейтинг: +13810

      alarm > Pudel_OK 1 марта, 01:34

      херасе, тебя кроет) бом-бом, рыло))

      7
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      Рейтинг: -120

      Pudel_OK > alarm 1 марта, 01:45

      НУКА ВЗЯКНИСЬ БОРЗОЙ ОВОЩ НА Х У Й!!!!!! БДЫЩИШЬ ТЫ ТУТ!!!! НОЙ ДАЛЬШЕ ПОСКУДА. ИДИ К ДЗЮБЕ МОЛЧА С ХУОМ ВОРТУ. ОКУНИ СЫВОЮ ГОЛОВУ В БОРЩЬ, ЯСНЕЕ БУДЕТ!!! Я ТЕБЕ СКАЗАЛ И СКАЗАТЬ БУДУ ЧТО ТЫ УРОД!!!!

      1
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      Рейтинг: -120

      Pudel_OK > Puddle 1 марта, 01:47

      ДРАНАЯ ДУРА ПОШЛА В П И З Д Ц!!! ТОЛЬКО И УМЕЕШЬ ЧТО Х У Й Н Ю ПИСАТЬ МЕЛОЧЬ МЕЛКАЯ!!! ЗАТКНИСЬ И ИДИ Г ДЗЮБЕ!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: -120

      Pudel_OK > alarm 1 марта, 01:49

      БОМБОМБОМ ЭТО ЧЛЕН ТЕБЕ В РОТ И ОЧЕНЬ СИЛЬНО!!! Я СКАЗАЛ ИДИ К ДЗЮБЕ И НИ ПРИХОДИ СЮДА БОЛЬШЕ!!!! РОЗОР У ТЕБЯ В ШТАНАХ И В КАРМАНЕ!!!! КУПИ СЕБЕ КАЛЬКУЛЯТОР И СЧИТАЙ СКОЛЬКО ТЫ Х У Й Н И НАПИСАЛ!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +7200

      Puddle > alarm 1 марта, 01:55

      Как ты думаешь, это литлбой с очередного аккаунта визжит, или кто-то еще сильнее поехал? Гы-гы-гы!

      7
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      Рейтинг: +7200

      Puddle > Pudel_OK 1 марта, 01:57

      Рыло ссаное, ты что употребил? Или гей-Борат тебе дымоход прочистил так, что аж ноги сводит, и ты визжишь не переставая? Гы-гы-гы

      6
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      ...
      Рейтинг: +13810

      alarm > Puddle 1 марта, 14:28

      надеюсь, что это не литтлбой, а кто-то ещё из них поехал. ведь чем их больше - тем лучше))

      6
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      Рейтинг: +13810

      alarm > Pudel_OK 1 марта, 14:28

      эй, ты здесь? ну-ка, давай контрольный хрюк! нам надо тебя проверить на причастность к литтлбою!

      6
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      Рейтинг: +7200

      Puddle > alarm 1 марта, 14:43

      Эти визги лишь только развлекают! Гы-гы-гы

      6
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      Рейтинг: -120

      Pudel_OK > alarm 1 марта, 15:48

      ТУПОЁ СУБЖЕСТВО! ИДИ Я СКАЗАЛ НА Х У Й К ДЗЮБЕ! СОСАТЬ НЕ УСТАЛ??????? КАКОЙ ЖЕ ТЫ УРДО!!!!

      0
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      Рейтинг: -120

      Pudel_OK > Puddle 1 марта, 15:53

      РАЗВЛЕКАЮТ ЗНАЧИТ ПОСОСИ!!!!!!! ИДИ К ДЗЮЮЮЮБЕ!!!!!!!!!!!!!! ТУОЙ НЕРАЗВИТЫЙ БЕЗДАРНЫЙ!!! БУО

      1
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      Рейтинг: +7200

      Puddle > alarm 1 марта, 16:06

      Уже сомневаюсь, что это литлбой! Тот просто бухой свино-истерик, а этот на чем-то потяжелее сидит, и чушь несвязанную лепит! Гы-гы-гы!

      6
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      Рейтинг: +7200

      Puddle > Pudel_OK 1 марта, 16:11

      Эй, имбецил! Для начала постарайся объяснить мне значение некоторых слов, таких как буо, урдо, субжество... Во-вторых: причем тут борщ и калькулятор??? В-третьих: ты будешь в каждом комменте про Дзюбу вспоминать? В-четвертых: мимо пробегая, я тебе так иппало обосцал, что ты визжал, захлебывался и новые слова придумывал! В-пятых: Гы-гы-гы!

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      Рейтинг: +120

      Pagharr > Puddle 22 часа назад

      Гы
      этот имбицил на тяжёлой наркоте
      не трогайте его, пусть визжит самостоятельно
      ГЫ
      стыдно за лузеров из свинофермы ))))))

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