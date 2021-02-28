Судья Пустовойтова: «Главный арбитр РПЛ получает за матч более 100 тысяч рублей, ассистент – 50 тысяч»

Российский футбольный судья Анастасия Пустовойтова раскрыла зарплату арбитров РПЛ. Речь идет о десятках тысяч рублей.
«Судья в поле женского чемпионата России получает за матч 15 тысяч рублей, ассистент – 7,5 тысячи. Резервный арбитр получает 1000 рублей.
Судья мужской РПЛ за работу главным получает за матч более 100 тысяч рублей. Ассистент – 50 тысяч. В мужском футболе больше денег, чем в женском», – сказала Пустовойтова.
- Пустовойтову назначают в РПЛ резервным арбитром.
- Пустовойтова – арбитр ФИФА, она работа на женском чемпионате мира.
- Ранее Пустовойтова играла в футбол.
Источник: ютуб-канал Meduza Originals