«Краснодар» подарил машину таксисту с ДЦП

2 февраля в интернете появилось резонансное видео, где женщина обвиняет водителя такси Евгения в том, что он находится под воздействием наркотиков.

Владелец таксопарка заявил, что молодой человек страдает ДЦП. Несмотря на нарушение работы мозга и трудности с речью, водить машину при таком диагнозе не запрещено.

Футбольный клуб «Краснодар» и лично Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов решили поддержать Евгения и подарили ему новую машину, слуховой аппарат, экипировку клуба и билеты на ближайший домашний матч.