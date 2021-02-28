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    «Краснодар» подарил машину таксисту с ДЦП

    2 февраля в интернете появилось резонансное видео, где женщина обвиняет водителя такси Евгения в том, что он находится под воздействием наркотиков.

    Владелец таксопарка заявил, что молодой человек страдает ДЦП. Несмотря на нарушение работы мозга и трудности с речью, водить машину при таком диагнозе не запрещено.

    Футбольный клуб «Краснодар» и лично Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов решили поддержать Евгения и подарили ему новую машину, слуховой аппарат, экипировку клуба и билеты на ближайший домашний матч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеканал «Краснодар»

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    28.02.2021 13:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5172

      playsh 28 февраля, 16:29

      Краснодар,браво,молодцы.Ещё на одного счастливого человека стало больше в нашем коррумпированом царстве.Но Государе об этом даже не догадываются.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      PassCSKA 28 февраля, 15:17

      кто-то лук за кадром режет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5297

      житель СПб 28 февраля, 14:16

      Просто уважаю и люблю Краснодар. Удачи им.

      3
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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB > житель СПб 28 февраля, 15:08

      Да, хороший поступок.

      2
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