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    Семак – о «Ростове»: «Против таких команд приятно играть. Они стараются действовать быстро»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом».

    — Послужит ли кубковая неудача дополнительной мотивацией для игроков перед возвращением Тинькофф Российской Премьер-лиги?

    — Кубок — это всегда немного лотерея. Надеюсь, что к чемпионату мы будем готовы лучше, чем к первому матчу года. Это связано с отсутствием в игре с «Арсеналом» многих наших игроков. С нетерпением ждем возобновления чемпионата.

    В субботу посмотрим, в каком мы состоянии и насколько урок, полученный нами в кубковом матче, послужит нам хорошую службу в чемпионате России.

    — Несколько слов о сопернике: как «Ростов» изменился за зимнюю паузу?

    — Очень мало команд, которые смогли себе позволить приобретения, способные усилить игру. Что касается «Ростова», то совсем недавно оттуда ушел Еременко, который был очень важным игроком для команды с точки зрения опыта и профессионализма.

    Что касается других игроков, то думаю, что у «Ростова» очень сбалансированная команда, которая играет очень агрессивно.

    Против таких команд приятно играть — они стараются контролировать мяч, стараются действовать быстро. Не зря «Ростов» находится в верхней части турнирной таблицы и каждый год борется за еврокубковую зону.

    • «Зенит» сыграет с «Ростовом» в субботу, 27 февраля.
    • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ. «Ростов» – пятый.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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