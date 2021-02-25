Кукуян – о судействе в России: «Все арбитры хорошего уровня. Вопиющие случаи случаются очень-очень редко»

Судья Павел Кукуян высказался об уровне судейства в России.

– Почему у нас так мало новых арбитров, способных обслуживать топовые матчи, несмотря на все старания РФС и Виктора Кашшаи?

– Не соглашусь с вами, у нас на самом деле все арбитры хорошего уровня. Я вам честно скажу, все судьи и в РПЛ, и в ФНЛ готовы одинаково. Все! Техническая база, теоретическая и практическая у нас единая: здесь, на сборах, на каких-то семинарах нам преподают одно и то же из года в год.

Ведь особо ничего нового нет, нам повторяют все по кругу, чтобы довести до автоматизма. Но, конечно, у каждого из арбитров свой стержень, каждый воспринимает ситуации на поле по-своему.

– Видимо, не у всех этот стержень есть.

– У меня есть один друг арбитр, он, если это интервью прочитает, поймет, что о нем говорю. Он как-то сказал так: «Ты на матч выходишь как в клетку с тиграми. Двери закрылись, всe, ты должен там разрулить так, чтобы тебя не съели. Старайся полагаться на инстинкты самосохранения, тогда останешься жив». И я с тем, что он говорит, согласен на все сто.

В прессе можно часто встретить: судья такой-то, принял такое-то решение. Я говорю даже не о предвзятости, а о каких-то человеческих ошибках. Когда ты там, ты же не хочешь ошибиться, верно? Ты хочешь выйти с поднятой головой, хорошим мнением о проделанной работе.

Вот скажите, 11-метровый легко забить?

– Легко.

– Но почему же тогда его забивают не в 100% случаев? А ведь это профессионалы, получают большие деньги, у них сумасшедшие контракты. Но сбои случаются и у них.

То же самое у судей: у нас есть тренажеры, теория, физическая подготовка. Но бывает так, что не попадаешь с решением в конкретный момент. Но никого это не интересует, сразу начинают поливать. Я ничего не говорю, случаются какие-то вопиющие случаи. Но они бывают очень-очень редко.

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