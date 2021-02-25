Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Кукуян – о судействе в России: «Все арбитры хорошего уровня. Вопиющие случаи случаются очень-очень редко»

    Судья Павел Кукуян высказался об уровне судейства в России.

    – Почему у нас так мало новых арбитров, способных обслуживать топовые матчи, несмотря на все старания РФС и Виктора Кашшаи?

    – Не соглашусь с вами, у нас на самом деле все арбитры хорошего уровня. Я вам честно скажу, все судьи и в РПЛ, и в ФНЛ готовы одинаково. Все! Техническая база, теоретическая и практическая у нас единая: здесь, на сборах, на каких-то семинарах нам преподают одно и то же из года в год.

    Ведь особо ничего нового нет, нам повторяют все по кругу, чтобы довести до автоматизма. Но, конечно, у каждого из арбитров свой стержень, каждый воспринимает ситуации на поле по-своему.

    – Видимо, не у всех этот стержень есть.

    – У меня есть один друг арбитр, он, если это интервью прочитает, поймет, что о нем говорю. Он как-то сказал так: «Ты на матч выходишь как в клетку с тиграми. Двери закрылись, всe, ты должен там разрулить так, чтобы тебя не съели. Старайся полагаться на инстинкты самосохранения, тогда останешься жив». И я с тем, что он говорит, согласен на все сто.

    В прессе можно часто встретить: судья такой-то, принял такое-то решение. Я говорю даже не о предвзятости, а о каких-то человеческих ошибках. Когда ты там, ты же не хочешь ошибиться, верно? Ты хочешь выйти с поднятой головой, хорошим мнением о проделанной работе.

    Вот скажите, 11-метровый легко забить?

    – Легко.

    – Но почему же тогда его забивают не в 100% случаев? А ведь это профессионалы, получают большие деньги, у них сумасшедшие контракты. Но сбои случаются и у них.

    То же самое у судей: у нас есть тренажеры, теория, физическая подготовка. Но бывает так, что не попадаешь с решением в конкретный момент. Но никого это не интересует, сразу начинают поливать. Я ничего не говорю, случаются какие-то вопиющие случаи. Но они бывают очень-очень редко.

    Казарцев: «Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Не спал ту ночь»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:47
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2518

      _Marqella_ 2 часа назад

      Наши арбитры лучше чем в Европе это 100%..Если бы в Спартаке было удаление как вчера у Аталанты,так они бы уже давно с чемпионата снялись а судью пожизненно дисквалифицировали...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3784

      алдан2014 2 часа назад

      Если у нас хорошие судьи,то почему регулярные скандалы? Почему в судействе двойные стандарты?Почему судьи слепнут когда это выгодно деятелям с Невы? Этих почему очень много.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7612

      NewLife 2 часа назад

      "на самом деле все арбитры хорошего уровня"
      То есть уровня Кухуяна = уровень дна.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru