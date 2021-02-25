Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Реал» в большинстве победил «Аталанту», Миранчук остался на скамейке

Лига чемпионов. «Реал» в большинстве победил «Аталанту», Миранчук остался на скамейке

25 февраля 2021, 00:53
14

«Реал» смог забить «Аталанте» только на 86-й минуте. До этого момента более часа мадридцы играли в большинстве и не могли отправить мяч в ворота.

Полузащитник итальянцев Алексей Миранчук остался в запасе.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Аталанта (Италия) – Реал (Мадрид) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Менди, 86.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мехле (Паломино, 86), де Рун, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата (Пашалич, 30), Муриэль (Иличич, 56 (Малиновский, 86)).

«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус (Диас, 57), Иско (Дуро, 76), Асенсио (Аррибас, 76).

Предупреждения: Госенс, 71 – Каземиро, 23; Менди, 55.

Удаления: Фройлер, 17 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Италия. Серия А Аталанта Реал Миранчук Алексей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1614203797
там жк должна была бать! 9 из 10 судей не дали бы КК - испортил всю игру, после КК футбола не была а была дичь, даже каждый второй матч рпл интереснее. Отдельно менди - спасибо за пушку, буквально 2 минуты матча можно было глянуть - кк/гол и хватит.
Ответить
AZ
1614204501
судья чисто тащил реал.. хотя бы каземиро уже удалил для приличия на 83 минуте...
Ответить
Алексей новый
1614225545
судья просто клоун! так испортить матч в самом начале.
Ответить
Боцман59rus
1614229629
Цирк, а не ЛЧ... Ну и Гасперини конечно учудил, замены вовремя устроил
Ответить
Cules2013
1614230375
Нафиг нужен ВАР, если он не помог в эпизоде с красной карточкой? КК дают либо за грубый фол, либо за фол последней надежды. Ни того, ни другого не было и в помине. Ещё и на 17 минуте в плей-офф ЛЧ так топить команду. В конце матча судья посчитал, что Каземиро нырял в штрафной (хотя я бы так не сказал, да, хотел упасть, но явной симуляции не было), но вторую ЖК за симуляцию не дал. Он вообще правила знает? Либо ЖК за симуляцию, либо признаёшь эпизод игровым и всё. Что это за половинчатое решение? Реал отскочил прямо жёстко - сначала халявное удаление, а в концовке гол на удачу издалека. В ответке мадридцам будет сложнее.
Ответить
vladimir-7
1614233686
Что-то наши игроки и Миранчук, и Кокорин в Европе все игры на скамейке запасных, может быть физически неготовы?
Ответить
portero
1614235892
Мне кажется момент 50 на 50, мог и желтую показать, но показал красную... Конечно огромное преимущество...
Ответить
Andrering87
1614241168
Левая краная карточка, судья помог Реалу....
Ответить
chinseyfried
1614245513
Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----- http://bit.do/bazax
Ответить
zigbert
1614273033
Момент с удалением очень спорный. Не повезло Аталанте и с пропущенным голом. 0:0 было бы для них неплохим результатом для ответной игры.
Ответить
Главные новости
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
7
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
11
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
Все новости
Все новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
Вчера, 13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
Вчера, 12:59
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+