Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Лига чемпионов. «Реал» в большинстве победил «Аталанту», Миранчук остался на скамейке

    «Реал» смог забить «Аталанте» только на 86-й минуте. До этого момента более часа мадридцы играли в большинстве и не могли отправить мяч в ворота.

    Полузащитник итальянцев Алексей Миранчук остался в запасе.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Аталанта (Италия) – Реал (Мадрид) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Менди, 86.

    «Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мехле (Паломино, 86), де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата (Пашалич, 30), Муриэль (Иличич, 56 (Малиновский, 86)).

    «Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус (Диас, 57), Иско (Дуро, 76), Асенсио (Аррибас, 76).

    Предупреждения: Госенс, 71 – Каземиро, 23; Менди, 55.

    Удаления: Фройлер, 17 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2493

      AZ 1 час назад

      судья чисто тащил реал.. хотя бы каземиро уже удалил для приличия на 83 минуте...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10420

      DeStar 1 час назад

      там жк должна была бать! 9 из 10 судей не дали бы КК - испортил всю игру, после КК футбола не была а была дичь, даже каждый второй матч рпл интереснее.
      Отдельно менди - спасибо за пушку, буквально 2 минуты матча можно было глянуть - кк/гол и хватит.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83044
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru