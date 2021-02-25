Лига чемпионов. «Реал» в большинстве победил «Аталанту», Миранчук остался на скамейке

«Реал» смог забить «Аталанте» только на 86-й минуте. До этого момента более часа мадридцы играли в большинстве и не могли отправить мяч в ворота.

Полузащитник итальянцев Алексей Миранчук остался в запасе.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Аталанта (Италия) – Реал (Мадрид) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Менди, 86.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мехле (Паломино, 86), де Рун, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата (Пашалич, 30), Муриэль (Иличич, 56 (Малиновский, 86)).

«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус (Диас, 57), Иско (Дуро, 76), Асенсио (Аррибас, 76).

Предупреждения: Госенс, 71 – Каземиро, 23; Менди, 55.

Удаления: Фройлер, 17 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов