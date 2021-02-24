Главные новости дня. «Спартак» вернул Промеса и отзаявил Рошу, Бабурин перейдет в «Краснодар»

Примера. Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эльче».

«СЭ»: Бердыев ждет предложений от топ-клубов РПЛ. У него были варианты с «Динамо» и «Ахматом».

Кукуян обслужит матч «Локомотив» – ЦСКА и другие назначения 20-го тура РПЛ.

Казарцев: «Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Не спал ту ночь».

Официально: Промес вернулся в «Спартак».

Миллер переизбран главой «Газпрома» еще на пять лет.

«Спартак» отзаявил Рошу.

Егоров: «Вратарь Бабурин перейдет в «Краснодар».

Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя.

Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол.