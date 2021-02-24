«Это провокация». Казарцев – о заявлении Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата

Арбитр Василий Казарцев считает провокацией заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии команды с РПЛ после матча 1-го тура с «Сочи» (2:2).
— Когда вы увидели заявление владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата?
— Оно быстро появилось в медиа, мы еще даже со стадиона не уехали.
— Что подумали?
— Почему я должен об этом что-то думать?
— Потому что его заявление придало ситуации гораздо больший вес. Оно провоцирует.
— Вы сами ответили. Наверное, это была провокация.
- Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака».
- Второй 11-метровый официально признан ошибочным.
Казарцев: «Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Не спал ту ночь»
Источник: «Спорт-Экспресс»