«Это провокация». Казарцев – о заявлении Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата

Арбитр Василий Казарцев считает провокацией заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии команды с РПЛ после матча 1-го тура с «Сочи» (2:2).

— Когда вы увидели заявление владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата?

— Оно быстро появилось в медиа, мы еще даже со стадиона не уехали.

— Что подумали?

— Почему я должен об этом что-то думать?

— Потому что его заявление придало ситуации гораздо больший вес. Оно провоцирует.

— Вы сами ответили. Наверное, это была провокация.

Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака».

Второй 11-метровый официально признан ошибочным.

Казарцев: «Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Не спал ту ночь»