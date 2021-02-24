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  • «Это провокация». Казарцев – о заявлении Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата

«Это провокация». Казарцев – о заявлении Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата

24 февраля 2021, 19:00
14

Арбитр Василий Казарцев считает провокацией заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии команды с РПЛ после матча 1-го тура с «Сочи» (2:2).

— Когда вы увидели заявление владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата?

— Оно быстро появилось в медиа, мы еще даже со стадиона не уехали.

— Что подумали?

— Почему я должен об этом что-то думать?

— Потому что его заявление придало ситуации гораздо больший вес. Оно провоцирует.

— Вы сами ответили. Наверное, это была провокация.

  • Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака».
  • Второй 11-метровый официально признан ошибочным.

Казарцев: «Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Не спал ту ночь»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Казарцев Василий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladimir-7
1614183386
Теперь Федун не снимет команду даже если Динамо, Сочи, Краснодар, Ростов и Локомотив обойдут спартак. Там и Рубин с Ахматом напирают.
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Cobold
1614183742
Свинья с воза, коню легче.
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Теркчанин
1614184504
Мужик сказал,мужик сделал,но такое понятие наверно, к Федуну не подходит.
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paracetamol
1614184544
Чё ты, Вася, от свиней хочешь? Жаль не снялись, а предлог хороший был, могли и выгнать хрюкал!
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VVM1964
1614186267
Не надоело еще дешевые вбросы делать (((
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Ганнибал Лектор
1614186806
Мог бы прямо сказать, что олигарх федун повел себя как истричка
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ySS
1614189502
Это пост - провокация)
Ответить
Марк Аврелий!
1614193725
Какого диабло? Это было сто лет назад. Что ворошить прошлое? Специально?
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radga
1614231904
Эта чмо начало говорить.
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Hektor 84
1614506033
Провокация это как раз твое судейство в том матче!
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