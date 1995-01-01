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    «Это провокация». Казарцев – о заявлении Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата

    Арбитр Василий Казарцев считает провокацией заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии команды с РПЛ после матча 1-го тура с «Сочи» (2:2).

    — Когда вы увидели заявление владельца клуба Леонида Федуна о снятии с чемпионата?

    — Оно быстро появилось в медиа, мы еще даже со стадиона не уехали.

    — Что подумали?

    — Почему я должен об этом что-то думать?

    — Потому что его заявление придало ситуации гораздо больший вес. Оно провоцирует.

    — Вы сами ответили. Наверное, это была провокация.

    • Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака».
    • Второй 11-метровый официально признан ошибочным.

    Казарцев: «Сутки после матча «Спартак» – «Сочи» были адом. Не спал ту ночь»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9866

      paracetamol 17 минут назад

      Чё ты, Вася, от свиней хочешь? Жаль не снялись, а предлог хороший был, могли и выгнать хрюкал!

      0
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      Рейтинг: +23

      Теркчанин 17 минут назад

      Мужик сказал,мужик сделал,но такое понятие наверно, к Федуну не подходит.

      1
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      Рейтинг: +470

      Cobold 30 минут назад

      Свинья с воза, коню легче.

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      Рейтинг: +15779

      vladimir-7 36 минут назад

      Теперь Федун не снимет команду даже если Динамо, Сочи, Краснодар,
      Ростов и Локомотив обойдут спартак. Там и Рубин с Ахматом напирают.

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      Рейтинг: +3550

      mopecekca > vladimir-7 12 минут назад

      главное чтоб ганчаренка не убежала в очередной раз...следи за этим лучше, подпевала *********

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