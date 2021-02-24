Зидан: «Реал» сделает все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

«Мы знаем, какая игра нас ждет, и в последнее время дела у нас шли хорошо. У команды хорошая динамика, и мы хотим, чтобы она продолжалась.

Мы, конечно, сделаем все, чтобы выйти в финал. Каждая игра на данный момент – финал, тем более, что это уже плей-офф. Нас ждет два очень сложных матча, но пока мы сосредоточены исключительно на первом из них.

У нас очень сильный соперник, и нужно постараться победить его. Мы хорошо готовы к этому матчу. Нам нужно надежно действовать в защите и создавать моменты в атаке.

Эта игра для нас будет отличаться от других, потому что «Аталанта» – команда, которая делает очень особенные вещи. Нам нужно адаптироваться к игре – мы готовимся к этому, но также хотим играть в свой футбол. Наши соперники хорошо атакуют и очень сильны физически», – сказал Зидан.