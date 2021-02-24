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  • Зидан: «Реал» сделает все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов»

Зидан: «Реал» сделает все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов»

24 февраля 2021, 11:00
6

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

«Мы знаем, какая игра нас ждет, и в последнее время дела у нас шли хорошо. У команды хорошая динамика, и мы хотим, чтобы она продолжалась.

Мы, конечно, сделаем все, чтобы выйти в финал. Каждая игра на данный момент – финал, тем более, что это уже плей-офф. Нас ждет два очень сложных матча, но пока мы сосредоточены исключительно на первом из них.

У нас очень сильный соперник, и нужно постараться победить его. Мы хорошо готовы к этому матчу. Нам нужно надежно действовать в защите и создавать моменты в атаке.

Эта игра для нас будет отличаться от других, потому что «Аталанта» – команда, которая делает очень особенные вещи. Нам нужно адаптироваться к игре – мы готовимся к этому, но также хотим играть в свой футбол. Наши соперники хорошо атакуют и очень сильны физически», – сказал Зидан.

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Реал Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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серега кашин
1614160609
у реала сейчас очень мало шансов пройти в 1/4 не то что выйти в финал
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mayyakq0z
1614163761
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Боцман59rus
1614166520
Аталанта!!!!
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Cules2013
1614171463
У Реала не будет Рамоса, Бензема и Карвахаля. И это в купе с общим кризисом в команде. Аталанту будет пройти непросто, тем более, что Реал любить вылетать именно от таких вот крепких середняков. Лион, Аякс и т.д.
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DeStar
1614172076
Аталанта победит, буду надеяться только на то, чтобы не было все решено в первом матче. Понятно что аталанта, скорее всего, будет играть с опаской и вряд ли будет лететь вперед, но думаю победит 2-0, я даже буду такому результату еще рад, потому что шансы хоть какие-то останутся, если 2-1 реал проиграет - то вообще считай "победили".... главное чтобы на 3-0, 4-0)))
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