Миранчук – в заявке «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Реалом»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Ранее стало известно, что матч с «Аталантой» пропустит Карим Бензема и еще восемь футболистов «Реала».

I nostri convocati per la sfida con il @realmadrid!Our squad list for tomorrow!#AtalantaReal #UCL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/WcwrRYOSnS