Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Дзюба: «Мы проанализируем ошибки и будем только сильнее»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку после поражение в матче 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

    «Ребята, всем привет. Спасибо большое за поздравления и за поддержку после последней игры. Мы готовимся, проанализируем ошибки и будем сильнее только. Всем спасибо, кто с нами до конца, мы постараемся исправиться. Всем хорошего дня и настроения, хорошо отметить этот великий праздник», — сказал Дзюба.

    • Нападающий провел 200 матчей за «Зенит», забил 86 голов и сделал 57 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:35
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83024
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru