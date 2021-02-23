Дзюба: «Мы проанализируем ошибки и будем только сильнее»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку после поражение в матче 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Ребята, всем привет. Спасибо большое за поздравления и за поддержку после последней игры. Мы готовимся, проанализируем ошибки и будем сильнее только. Всем спасибо, кто с нами до конца, мы постараемся исправиться. Всем хорошего дня и настроения, хорошо отметить этот великий праздник», — сказал Дзюба.