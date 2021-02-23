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Дзюба: «Мы проанализируем ошибки и будем только сильнее»

23 февраля 2021, 16:35
11

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку после поражение в матче 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Ребята, всем привет. Спасибо большое за поздравления и за поддержку после последней игры. Мы готовимся, проанализируем ошибки и будем сильнее только. Всем спасибо, кто с нами до конца, мы постараемся исправиться. Всем хорошего дня и настроения, хорошо отметить этот великий праздник», — сказал Дзюба.

  • Нападающий провел 200 матчей за «Зенит», забил 86 голов и сделал 57 ассистов.

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Дзюба Артем
Комментарии (11)
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NewLife
1614092037
Балабол.
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порт
1614097519
Да пошёл ты
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JI e x a
1614100943
Артём, ты только с онанизмом поосторожнее =)
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lordmrv
1614106868
Правильно Артем - устала правая, работай левой!
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Иван Петров 1986
1614144343
Будете сильнее в чем? А так не уставайте сильно.
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mamba9090909
1614149778
По игре с Арсеналом не скажешь, что вы что то анализируете.
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Nevsky_RU
1614153174
Хахахахах тупой дрочер. Сколько лет клуб, игроки, тренер всё АНАЛизируют, да вот только уровень АНАЛитики похоже любительский, т.к. игра всё хуже и хуже. Надеюсь дрочер хотя бы к 40 годам уже наконец таки проанализирует все свои ошибки, а то 30 годиков оказалось маловато)))
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мамаша аларма
1614332905
дрочило зенетки фууу
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нейтральныйкакникто
1614438473
Одним словом -ДУРКО
Ответить
Hektor 84
1614503790
5 поражений в 6 матчах ЛЧ когда проанализируйте? Видимо после прошлогодней ЛЧ так анализировали что в этой обосрались по полной)))
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