Первичное обследование не помогло определить характер травмы Осимхена

«Наполи» выпустил официальное заявление о состоянии здоровья нападающего Виктора Осимхена.
Пресс-служба клуба сообщила, что футболиста обследовали в связи с травмой головы, полученной в воскресном матче с «Аталантой» (2:4), но определить его диагноз пока не удалось.
В связи с этим было принято решение оставить нигерийца в больнице под наблюдением врачей.
- Осимхена госпитализировали после потери сознания в матче с «Аталантой».
- Форвард неудачно упал на голову в результате борьбы с соперником.
Источник: Официальный сайт «Наполи»