Шварц: «РПЛ – качественный чемпионат, но в Германии футбол намного интенсивнее»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сравнил РПЛ с немецкой Бундеслигой.

– Насколько сильно РПЛ отличается от Бундеслиги?

– Конечно, бросается в глаза, учитывая и статистические данные, что футбол в Германии намного интенсивнее. Чистое игровое время, без учета остановок, намного выше, чем в российском чемпионате.

Несмотря на это, считаю, что РПЛ – качественный чемпионат, в котором немало хороших команд. Если говорить про ведущие клубы, то их игра в атаке часто строится на футболистах с хорошими индивидуальными качествами. И судя по нашему видеоанализу, все команды умеют очень здорово и собранно защищаться.