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    Шварц: «РПЛ – качественный чемпионат, но в Германии футбол намного интенсивнее»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сравнил РПЛ с немецкой Бундеслигой.

    – Насколько сильно РПЛ отличается от Бундеслиги?

    – Конечно, бросается в глаза, учитывая и статистические данные, что футбол в Германии намного интенсивнее. Чистое игровое время, без учета остановок, намного выше, чем в российском чемпионате.

    Несмотря на это, считаю, что РПЛ – качественный чемпионат, в котором немало хороших команд. Если говорить про ведущие клубы, то их игра в атаке часто строится на футболистах с хорошими индивидуальными качествами. И судя по нашему видеоанализу, все команды умеют очень здорово и собранно защищаться.

    • Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года.
    • До переезда в Россию он более двух сезонов тренировал «Майнц».

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    Источник: «Матч ТВ»

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