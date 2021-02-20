«Не нужен, но умудряются продать»: Геркус сравнил Кокорина с криптовалютой

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о развитии карьеры форварда Александра Кокорина за последний год.

В августе контракт с игроком заключил «Спартак».

Нападающий перешел в московский клуб из «Зенита» на правах свободного агента.

В январе его удалось продать «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.

«У меня ощущение, что Кокорин это какая-то новая криптовалюта.

Сначала «Спартак» его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать.

«Фиорентине» он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут», – написал Геркус в твиттере.