«Не нужен, но умудряются продать»: Геркус сравнил Кокорина с криптовалютой

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о развитии карьеры форварда Александра Кокорина за последний год.
- В августе контракт с игроком заключил «Спартак».
- Нападающий перешел в московский клуб из «Зенита» на правах свободного агента.
- В январе его удалось продать «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.
«У меня ощущение, что Кокорин это какая-то новая криптовалюта.
Сначала «Спартак» его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать.
«Фиорентине» он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут», – написал Геркус в твиттере.
Источник: Твиттер Ильи Геркуса