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    «Не нужен, но умудряются продать»: Геркус сравнил Кокорина с криптовалютой

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о развитии карьеры форварда Александра Кокорина за последний год.

    • В августе контракт с игроком заключил «Спартак».
    • Нападающий перешел в московский клуб из «Зенита» на правах свободного агента.
    • В январе его удалось продать «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.

    «У меня ощущение, что Кокорин это какая-то новая криптовалюта.

    Сначала «Спартак» его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать.

    «Фиорентине» он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут», – написал Геркус в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17197

      slavutiq70 53 минуты назад

      Вот вот ,у Коки удивительный талант открылся,сидеть на лавке и получать бабло,,,да ещё и журналисты каждый шаг его описывают как звезды мирового уровня,,,,такое ощущение что кто то пиарит его постоянно,,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +26610

      oyabun 3 часа назад

      Неплохо сказано! )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      mopecekca 3 часа назад

      геркуса тоже никто не хочет читать, но почему то берут интервью

      2
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