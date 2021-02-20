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  • «Не нужен, но умудряются продать»: Геркус сравнил Кокорина с криптовалютой

«Не нужен, но умудряются продать»: Геркус сравнил Кокорина с криптовалютой

20 февраля 2021, 08:59
2

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о развитии карьеры форварда Александра Кокорина за последний год.

  • В августе контракт с игроком заключил «Спартак».
  • Нападающий перешел в московский клуб из «Зенита» на правах свободного агента.
  • В январе его удалось продать «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.

«У меня ощущение, что Кокорин это какая-то новая криптовалюта.

Сначала «Спартак» его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать.

«Фиорентине» он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут», – написал Геркус в твиттере.

Источник: Твиттер Ильи Геркуса
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Спартак Кокорин Александр Геркус Илья
Комментарии (2)
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oyabun
1613801643
Неплохо сказано! )))
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slavа0508
1613810282
Вот вот ,у Коки удивительный талант открылся,сидеть на лавке и получать бабло,,,да ещё и журналисты каждый шаг его описывают как звезды мирового уровня,,,,такое ощущение что кто то пиарит его постоянно,,
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