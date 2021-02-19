«Красава, Даня, красава!» Дзюба показал, как болел за теннисиста Медведева в полуфинале Australian Open

Дрочил на него и вздыхал
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба смотрел полуфинал теннисного турнира Большого шлема Australian Open. В нем россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса (3:0).
«Красава, Даня, красава! Возюкать», – говорит Дзюба, видео доступно ниже.
- В финале Медведев завтра, 21 февраля, сыграет против 1-й ракетки мира Новака Джоковича.
- Дзюба говорил в интервью, что любит теннис.
- «Зенит» Дзюбы в 17:00 по Москве начнет кубковый матч против «Арсенала».
February 19, 2021
Медведев показывает лучшую форму. Выиграл 20 матчей подряд, отдал два сета за весь Australian Open