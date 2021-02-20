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  • «Красава, Даня, красава!» Дзюба показал, как болел за теннисиста Медведева в полуфинале Australian Open

«Красава, Даня, красава!» Дзюба показал, как болел за теннисиста Медведева в полуфинале Australian Open

20 февраля 2021, 00:34
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба смотрел полуфинал теннисного турнира Большого шлема Australian Open. В нем россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса (3:0).

«Красава, Даня, красава! Возюкать», – говорит Дзюба, видео доступно ниже.

  • В финале Медведев завтра, 21 февраля, сыграет против 1-й ракетки мира Новака Джоковича.
  • Дзюба говорил в интервью, что любит теннис.
  • «Зенит» Дзюбы в 17:00 по Москве начнет кубковый матч против «Арсенала».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Медведев показывает лучшую форму. Выиграл 20 матчей подряд, отдал два сета за весь Australian Open

Источник: твиттер Drafts 3.7
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1613771754
Гандоша рукоблудный на фоне нормальных спортсменов проявился
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Hektor 84
1613772906
Зачем нам сюда публикуют наигранные на камеру эмоции шлюбы?
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Vizual
1613775725
Дрочил на него и вздыхал
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Чехов на Садовой
1613794265
Так болел, уж так болел, что ладони распухли и волдырями покрылись!
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Fusballer
1613797944
Подкатывает, что ли? А как же Азмунка?
Ответить
balam
1613806307
опять!?
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Pangolin
1613813012
Вы осторожней с такими заголовками!
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Вальдемар IV
1613836794
это медведев не за бомжарню вашу топит успокойся
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