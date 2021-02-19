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    «Красава, Даня, красава!» Дзюба показал, как болел за теннисиста Медведева в полуфинале Australian Open

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба смотрел полуфинал теннисного турнира Большого шлема Australian Open. В нем россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса (3:0).

    «Красава, Даня, красава! Возюкать», – говорит Дзюба, видео доступно ниже.

    • В финале Медведев завтра, 21 февраля, сыграет против 1-й ракетки мира Новака Джоковича.
    • Дзюба говорил в интервью, что любит теннис.
    • «Зенит» Дзюбы в 17:00 по Москве начнет кубковый матч против «Арсенала».

    Медведев показывает лучшую форму. Выиграл 20 матчей подряд, отдал два сета за весь Australian Open

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Drafts 3.7

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +348

      Vizual 49 минут назад

      Дрочил на него и вздыхал

      0
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      Рейтинг: +8281

      Hektor 84 1 час назад

      Зачем нам сюда публикуют наигранные на камеру эмоции шлюбы?

      0
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      Рейтинг: +6566

      Puddle 1 час назад

      Хряки, ПЛИ!!! Про Дзюбу написали! Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +20610

      Боцман59rus 1 час назад

      Гандоша рукоблудный на фоне нормальных спортсменов проявился

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