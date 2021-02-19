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    Соболев: «Спартак» в отличной форме, покажем это в матче с «Динамо»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо». Он не боится мороза.

    «Мы хорошо провели сборы, хорошо поработали. Думаю, что мы в отличной форме и завтра это покажем. Холод? Я парень из Сибири, к холоду отношусь более-менее спокойно. -15 или -20 градусов не сильно меня напрягают. Как не замерзнуть? Надо побольше двигаться на поле, и всe будет отлично.

    Как всегда, цель на матч – забить. Цели отдать голевую передачу нет. Самая главная цель – чтобы мы победили. Чувствую себя отлично, сразу после приезда из Дубая начал тренироваться в общей группе. Отделался легким испугом. Все отлично, колено не беспокоит. Работаем», – сказал Соболев.

    • Кубковое дерби состоится завтра, 20 февраля.
    • Игра в чемпионате в этом сезоне между командами завершилась вничью (1:1).
    • В РПЛ «Спартак» идет на 3 позиции выше «Динамо».

    Шварц: «Динамо» хорошо подготовилось к матчу со «Спартаком»

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    19.02.2021 22:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14104

      derrik2000 14 минут назад

      Кто, кому, что и как показаЛ - скажем после матча.

      0
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      Рейтинг: +5077

      playsh 22 минуты назад

      Ну что же,слово произнёс - завтра отвечать будешь.Смотри,Саша,держи слово.

      0
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      Рейтинг: +5265

      vladik12 36 минут назад

      Я думаю, будет ничья. А дальше решит фарт.

      0
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      Рейтинг: +5077

      playsh > vladik12 18 минут назад

      Если будет ничья,что дальше может решить фарт,игра закончена,очки поделены?

      0
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      Рейтинг: -1300

      Бoрат 1 час назад

      " Шварц: «Динамо» хорошо подготовилось к матчу со «Спартаком» " - обменялись визитками . Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +2489

      _Marqella_ 1 час назад

      Ещё один в хорошей форме...ну-ну...Один тут из Краснодара тоже так говорил, итог мы знаем...))

      0
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      Рейтинг: +6565

      Puddle > _Marqella_ 1 час назад

      В "хорошей" форме здесь юные поросята, которые скоро будем визжать! Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: -1300

      Бoрат > Puddle 1 час назад

      Ну тебе конечно виднее , кто тут в хорошей форме и кто тут от удовольствия будет визжать , смотри только что бы очко твое при этом не треснуло , да и особо юных к себе не подпускай - это статья . Гыгыгы .

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