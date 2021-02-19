Соболев: «Спартак» в отличной форме, покажем это в матче с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо». Он не боится мороза.

«Мы хорошо провели сборы, хорошо поработали. Думаю, что мы в отличной форме и завтра это покажем. Холод? Я парень из Сибири, к холоду отношусь более-менее спокойно. -15 или -20 градусов не сильно меня напрягают. Как не замерзнуть? Надо побольше двигаться на поле, и всe будет отлично.

Как всегда, цель на матч – забить. Цели отдать голевую передачу нет. Самая главная цель – чтобы мы победили. Чувствую себя отлично, сразу после приезда из Дубая начал тренироваться в общей группе. Отделался легким испугом. Все отлично, колено не беспокоит. Работаем», – сказал Соболев.

Кубковое дерби состоится завтра, 20 февраля.

Игра в чемпионате в этом сезоне между командами завершилась вничью (1:1).

В РПЛ «Спартак» идет на 3 позиции выше «Динамо».

Шварц: «Динамо» хорошо подготовилось к матчу со «Спартаком»