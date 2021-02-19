Бензема может пропустить матч с «Аталантой»

Участие нападающего «Реала» Карима Бензема в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» находится под вопросом.
По информации COPE, француз пропустил сегодняшнюю тренировку и не сможет сыграть с «Вальядолидом» в субботу.
Успеет ли 33-летний форвард восстановиться к среде, пока неизвестно.
- В текущем сезоне Бензема забил 17 голов и сделал пять ассистов в 28 матчах.
- «Аталанта» примет «Реал» 24 февраля в 23:00 мск.
Источник: COPE
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