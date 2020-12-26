Чернов, Шапи и Берг – в старте «Краснодара» на матч с загребским «Динамо»; Сафонов – вне заявки

Ну что там с Сафоновым? Клуб частный, кумовства нет. Похоже срочно потребовал зарплату повысить. Может с подачи агента. Надеюсь, я ошибаюсь...
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и загребского «Динамо» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов, Олссон, Кабелла, Вилена, Сулейманов, Берг, Классон.
Запасные: Адамов, Ещенко, Сорокин, Газинский, Вандерсон, Ионов, Камболов, Сабуа.
«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрен, Лауритсен, Гвардиол, Майер, Якич, Адеми, Иванушец, Оршич, Петкович.
Запасные: Загорац, Гавранович, Чабрая, Кастрати, Леовац, Толич, Бертон, Мишич, Стоянович, Франтич, Перич, Атьемвен.
- Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 20:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.