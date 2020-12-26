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    Чернов, Шапи и Берг – в старте «Краснодара» на матч с загребским «Динамо»; Сафонов – вне заявки

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и загребского «Динамо» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов, Олссон, Кабелла, Вилена, Сулейманов, Берг, Классон.

    Запасные: Адамов, Ещенко, Сорокин, Газинский, Вандерсон, Ионов, Камболов, Сабуа.

    «Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрен, Лауритсен, Гвардиол, Майер, Якич, Адеми, Иванушец, Оршич, Петкович.

    Запасные: Загорац, Гавранович, Чабрая, Кастрати, Леовац, Толич, Бертон, Мишич, Стоянович, Франтич, Перич, Атьемвен.

    • Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
    • Начало – в 20:55 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19170

      bset 15 минут назад

      Ну что там с Сафоновым? Клуб частный, кумовства нет. Похоже срочно потребовал зарплату повысить. Может с подачи агента. Надеюсь, я ошибаюсь...

      0
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      Рейтинг: +869

      Sky Spartak 59 минут назад

      Что там с Сафоновым ещё ?

      0
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      Рейтинг: +82841

      zigbert 1 час назад

      Одна команда осталась от России. Удачи Краснодару!

      2
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      Рейтинг: +3091

      raritet 1 час назад

      Что интересно, имена Загребского Динамо ни о чем не говорят. Так и думается что наши бычки дома должны показать мастер класс хорватам. Тем более состав оптимальный: все в строю. Ну давайте бычки. Будем за вас болеть.

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      Рейтинг: +4201

      Виталий Орехов 1 час назад

      Очень жаль, что я сегодня не смогу поддержать Краснодар на его великолепном стадионе...

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