Чернов, Шапи и Берг – в старте «Краснодара» на матч с загребским «Динамо»; Сафонов – вне заявки

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и загребского «Динамо» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов, Олссон, Кабелла, Вилена, Сулейманов, Берг, Классон.

Запасные: Адамов, Ещенко, Сорокин, Газинский, Вандерсон, Ионов, Камболов, Сабуа.

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрен, Лауритсен, Гвардиол, Майер, Якич, Адеми, Иванушец, Оршич, Петкович.

Запасные: Загорац, Гавранович, Чабрая, Кастрати, Леовац, Толич, Бертон, Мишич, Стоянович, Франтич, Перич, Атьемвен.