Соболев восстановился после травмы. Он сможет сыграть с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев восстановился после травмы, полученной в товарищеском матче с «Ригой» на зимнем сборе в Дубае. Об этом рассказал главный тренер московского клуба Доменико Тедеско.
— Соболев получил травму. Каково сейчас его состояние?
— Он готов. Буквально через несколько дней после травмы мы были в Москве, и в первый же день занятий в Тарасовке был в общей группе.
- Соболев пропустил из-за травмы ноябрь и декабрь.
- В этом сезоне он забил пять голов в 12 матчах РПЛ.
- В субботу, 20 февраля, «Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.
Источник: «Спорт-Экспресс»