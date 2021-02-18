Соболев восстановился после травмы. Он сможет сыграть с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев восстановился после травмы, полученной в товарищеском матче с «Ригой» на зимнем сборе в Дубае. Об этом рассказал главный тренер московского клуба Доменико Тедеско.

— Соболев получил травму. Каково сейчас его состояние?

— Он готов. Буквально через несколько дней после травмы мы были в Москве, и в первый же день занятий в Тарасовке был в общей группе.