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    Соболев восстановился после травмы. Он сможет сыграть с «Динамо»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев восстановился после травмы, полученной в товарищеском матче с «Ригой» на зимнем сборе в Дубае. Об этом рассказал главный тренер московского клуба Доменико Тедеско.

    — Соболев получил травму. Каково сейчас его состояние?

    — Он готов. Буквально через несколько дней после травмы мы были в Москве, и в первый же день занятий в Тарасовке был в общей группе.

    • Соболев пропустил из-за травмы ноябрь и декабрь.
    • В этом сезоне он забил пять голов в 12 матчах РПЛ.
    • В субботу, 20 февраля, «Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1577

      Алехсбургер. 1 час назад

      Редкая неиспорченная личность(пока)в нашем футболе...
      Уповаю.

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