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  • Слуцкий – о шутках над Дзюбой: «Сейчас не время. Побаттлимся, когда лев залечит свои раны»

Слуцкий – о шутках над Дзюбой: «Сейчас не время. Побаттлимся, когда лев залечит свои раны»

17 февраля 2021, 13:59
10

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему перестал шутить над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в инстаграме.

— Мне кажется, Дзюбу после определенных событий вообще сложно превзойти.

— Тут да. У меня, конечно, при всем моем цинизме, было несколько идей, чтобы одержать легкую победу в очередном раунде, но я решил, что сейчас не время. Когда лев залечит свои раны — ну, это он считает, что он лев — мы с ним еще побаттлимся. Сейчас лучше сделать паузу.

  • В ноябре 2020 года было опубликовано видео, на котором Дзюба мастурбирует.
  • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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NewLife
1613560429
Дурак - это неизлечимо !
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portero
1613567258
Неинтересно Слуцкому лежачего дзюбу пинать, да упоминать убогого незачем...
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вальтер 79
1613571319
очканул Леня раненный Лев опасен в двойне)))))))))
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