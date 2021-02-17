Слуцкий – о шутках над Дзюбой: «Сейчас не время. Побаттлимся, когда лев залечит свои раны»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему перестал шутить над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в инстаграме.

— Мне кажется, Дзюбу после определенных событий вообще сложно превзойти.

— Тут да. У меня, конечно, при всем моем цинизме, было несколько идей, чтобы одержать легкую победу в очередном раунде, но я решил, что сейчас не время. Когда лев залечит свои раны — ну, это он считает, что он лев — мы с ним еще побаттлимся. Сейчас лучше сделать паузу.