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    Слуцкий – о шутках над Дзюбой: «Сейчас не время. Побаттлимся, когда лев залечит свои раны»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему перестал шутить над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в инстаграме.

    — Мне кажется, Дзюбу после определенных событий вообще сложно превзойти.

    — Тут да. У меня, конечно, при всем моем цинизме, было несколько идей, чтобы одержать легкую победу в очередном раунде, но я решил, что сейчас не время. Когда лев залечит свои раны — ну, это он считает, что он лев — мы с ним еще побаттлимся. Сейчас лучше сделать паузу.

    • В ноябре 2020 года было опубликовано видео, на котором Дзюба мастурбирует.
    • Из-за разразившегося скандала форварда исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7563

      NewLife 1 час назад

      Дурак - это неизлечимо !

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      Рейтинг: +13402

      alarm > NewLife 1 час назад

      то есть, тебе вообще никак нельзя помочь? соболезную.

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      Рейтинг: +7563

      NewLife > alarm 7 минут назад

      Прочитай заметку, потом прочти свой коммент еще раз, и если поймешь, что пишешь глупость, то еще не все потеряно, а если не поймешь, то ты также неизлечим, как зюба. Прием с подменой объекта - удел дебилов, вроде тебя, которые только на это и способны.

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